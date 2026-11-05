Шоколадово изкушение без фурна: Бисквитена торта, която винаги се получава

Понякога най-хубавите десерти са онези, за които не се налага да прекарваме часове в кухнята. Бисквитената торта с домашен шоколадов крем е точно такава – приготвя се от няколко обикновени продукта, не изисква фурна и е чудесен избор както за семейната трапеза, така и когато очаквате гости.

Тайната е в крема от прясно мляко, черен шоколад и масло. Той обгръща бисквитите, които постепенно омекват и се превръщат в нежни пластове. След няколко часа в хладилника тортата може да се нареже на красиви парчета, а вкусът ѝ напомня на любимите домашни сладкиши от детството.

Необходими продукти

300 г обикновени бисквити

500 мл прясно мляко за крема

100 г черен шоколад

80 г захар

40 г царевично нишесте

50 г краве масло

1 пакетче ванилия

100 мл прясно мляко за потапяне на бисквитите

Настърган шоколад или смлени орехи за украса

Как да приготвим шоколадовия крем

В подходяща тенджера смесете захарта и царевичното нишесте. Налейте постепенно 500 мл прясно мляко, като разбърквате непрекъснато, за да получите еднородна смес без бучки.

Сложете тенджерата на умерен огън и продължете да бъркате, докато кремът започне да се сгъстява.

Отстранете от котлона и добавете начупения черен шоколад, маслото и ванилията. Разбъркайте старателно, докато шоколадът се разтопи и кремът стане гладък и лъскав.

Подреждане на тортата

Изсипете останалите 100 мл прясно мляко в плитка купичка.

Потапяйте бисквитите за кратко в млякото и ги подреждайте плътно на дъното на правоъгълна форма.

Разпределете отгоре част от шоколадовия крем и го загладете.

Продължете да редувате бисквити и крем, докато продуктите свършат. Последният пласт трябва да бъде шоколадов.

Най-важната стъпка: Търпение

Покрийте готовата торта и я приберете в хладилника за поне 4–6 часа.

През това време бисквитите ще поемат необходимата влага и ще омекнат, а шоколадовият крем ще стегне достатъчно, за да получите хубави, добре оформени парчета.

Преди сервиране поръсете тортата с настърган шоколад, какао или смлени орехи. Ако предпочитате по-свеж вкус, добавете ягоди, малини или други пресни плодове.

Ако я приготвите от предната вечер, на следващия ден десертът ще бъде готов за сервиране, без да се налага да правите нищо друго освен да го украсите.

По рецепта, публикувана от Bulgaria ON AIR.