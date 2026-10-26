Пухкави чеснови хлебчета с масло и кашкавал

Има аромати, на които е трудно да устоим, а този на прясно изпечен хляб с чесън и разтопено масло със сигурност е сред тях.

Тези домашни чеснови хлебчета са невероятно меки отвътре, с апетитна златиста коричка и богат вкус на масло, чесън и кашкавал.

Приготвят се с обикновени продукти, които вероятно вече имате в кухнята. Подходящи са както за закуска, така и като допълнение към супа, салата или основно ястие, предлага Bulgaria ON AIR.

Необходими продукти

За тестото:

500 г брашно

250 мл прясно мляко

7 г суха мая или 20 г прясна

1 яйце

40 г разтопено масло

1 ч.л. захар

1 ч.л. сол

За ароматната чеснова заливка:

60 г масло

3-4 скилидки чесън

120 г настърган кашкавал

2 с.л. ситно нарязан магданоз

щипка сол

Начин на приготвяне

Подготовка на мекото и въздушно тесто

Затоплете леко прясното мляко, като внимавате да не бъде горещо. Добавете захарта и маята, разбъркайте и оставете сместа за около 10 минути, докато на повърхността се появят мехурчета, съветва bakingwithbutter.com.

Пресейте брашното в голяма купа и прибавете солта. Направете кладенче в средата и изсипете активираната мая, яйцето и разтопеното, но охладено масло.

Замесете меко, гладко и еластично тесто. Месете около 8–10 минути, докато започне да се отделя от стените на купата. Ако лепне леко, не бързайте да добавяте още брашно, защото прекалено твърдото тесто ще направи хлебчетата по-плътни.

Покрийте купата с чиста кърпа и оставете тестото на топло за около час или докато удвои обема си.

Оформяне на хлебчетата

След като тестото втаса, прехвърлете го върху леко набрашнена повърхност и го разделете на 10–12 приблизително еднакви части.

Оформете всяка част на гладка топка и подредете хлебчетата в тава, застлана с хартия за печене. Оставете малко разстояние между тях, за да имат място да увеличат обема си.

Покрийте ги и ги оставете да втасат повторно за още 20-30 минути.

Докато хлебчетата втасват, разтопете маслото на слаб огън. Добавете пресования чесън, магданоза и щипка сол. Разбъркайте добре и отстранете от котлона, без да запържвате чесъна.

Намажете внимателно повърхността на втасалите хлебчета с част от ароматното масло. Поръсете ги с настъргания кашкавал, като го разпределите равномерно.

Печене до златиста коричка

Загрейте фурната на 180 градуса с горен и долен реотан.

Поставете тавата на средното ниво и печете приблизително 20-25 минути, докато хлебчетата придобият приятен златист цвят, а кашкавалът се разтопи и леко се запече. Времето за печене може да варира според големината на хлебчетата и особеностите на фурната.

Веднага след изваждането им ги намажете с останалото чесново масло. Така коричката ще стане още по-ароматна, а хлебчетата ще запазят приятната си мекота.