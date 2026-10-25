Обрат в резултатите на Маркет линкс. Гюров изпревари Йотова

Нова изненадваща промяна в резултатите от президентските избори отчете социологическата агенция „Маркет линкс“. Според последните данни, показани по бТВ, Андрей Гюров вече изпреварва Илияна Йотова с 33,5% срещу 32,7%. Разликата между двамата е едва 0,8 процентни пункта, но за първи път агенцията поставя Гюров на първо място. Останалите три социологически агенции - „Тренд“, „Мяра“ и „Алфа Рисърч“, продължават да отчитат преднина за настоящия президент.

„Маркет линкс“: Гюров обръща резултата с 33,5% срещу 32,7%

Новите числа на „Маркет линкс“, показани в ефира на бТВ, променят съществено досегашното подреждане. Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев вече получава 33,5% подкрепа, докато Илияна Йотова и Кирил Вълчев са втори с 32,7%. Костадин Костадинов и Петър Волгин остават на третата позиция с 12,4%.

След тях се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов с 4,2%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,4% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,8%.

Промяната е особено любопитна, защото при предишните данни от 82% паралелно преброяване „Маркет линкс“ даваше 34,2% за Йотова и 31,9% за Гюров. Тогава настоящият президент водеше с 2,3 процентни пункта. Сега позициите са разменени - Гюров повишава резултата си с 1,6 пункта, а подкрепата за Йотова намалява с 1,5 пункта. Това представлява промяна от 3,1 процентни пункта в разликата между двамата кандидати.

„Тренд“: Йотова води с 5,5 процентни пункта

Съвсем различна картина показват данните на „Тренд“, представени по NOVA при 95% изпълнение на извадката. Според тях Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 36,5% от гласовете, докато Андрей Гюров и Георги Кандев събират 31%. Това означава преднина от 5,5 процентни пункта за настоящия президент, която е най-голямата сред четирите разглеждани изследвания.

Костадин Костадинов и Петър Волгин са трети с 12,4% подкрепа. Следват Радостин Василев и Красимир Манов с 3,9%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,7% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,2%. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4,5% от гласувалите, а избирателната активност според агенцията е 22,3%.

„Мяра“ при 100% преброяване: Йотова с 35%, Гюров получава 31,9%

Според завършеното паралелно преброяване на 100% от извадката на „Мяра“, представено по БНТ, Илияна Йотова и Кирил Вълчев са първи с 35% подкрепа. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 31,9%, като разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 3,1 процентни пункта.

Третото място отново е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,4%. Следват Радостин Василев и Красимир Манов с 4,3%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,5% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,2%. Делът на гласувалите с „Не подкрепям никого“ е 4,6%, а избирателната активност достига 22,2%.

При предходните данни от 95% паралелно преброяване „Мяра“ отчиташе 34,9% за Йотова и 32,1% за Гюров. След приключването на обработката преднината на настоящия президент нараства минимално - от 2,8 на 3,1 процентни пункта.

„Алфа Рисърч“: Йотова с 35,7%, Гюров с 31,8%

Преднина за Илияна Йотова показва и паралелното преброяване на 70% от извадката на „Алфа Рисърч“, представено по БНТ. Според тези данни кандидатпрезидентската двойка Йотова - Вълчев получава 35,7% от гласовете, докато Гюров и Кандев са втори с 31,8%. Разликата между двамата основни претенденти е 3,9 процентни пункта.

На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,5%, следвани от Радостин Василев и Красимир Манов с 4,1%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,9% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,7%. Според агенцията 4,4% от избирателите са предпочели „Не подкрепям никого“, а избирателната активност е 22,3%.

Четири агенции, две различни картини за първото място

Последните данни показват съществено разминаване между социологическите агенции. Докато „Маркет ЛИНКС“ вече поставя Андрей Гюров начело с преднина от 0,8 процентни пункта, останалите три агенции продължават да дават първото място на Илияна Йотова. Според „Мяра“ разликата е 3,1 пункта, според „Алфа Рисърч“ - 3,9 пункта, а според „Тренд“ достига 5,5 пункта.

Общото между четирите изследвания е подреждането на първите трима претенденти по отношение на участието във втория тур. Независимо кой заема първото място, Илияна Йотова и Андрей Гюров са двамата кандидати, които според предварителните резултати ще се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември. Костадин Костадинов остава трети във всички проучвания с подкрепа около 12-13%.

На фона на променящите се резултати избирателната активност остава ниска - около 22%. Предварителните данни поставят въпроса как ще се преразпределят гласовете на отпадналите кандидати и дали на втория тур ще участват повече българи. Официалната картина от първия тур ще стане ясна след обработването на изборните протоколи от Централната избирателна комисия.