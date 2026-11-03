Нюзмакс: Триумфът на Йотова укрепва Радев, който сближава България с Тръмп

Победата на Илияна Йотова на президентските избори в България укрепва политическите позиции на премиера Румен Радев, чието правителство сближава отношенията си с администрацията на Доналд Тръмп по ключови въпроси на сигурността. Това е основният акцент в публикация на влиятелната американска медия Нюзмакс, посветена на резултата от президентския балотаж.

Изданието отделя специално внимание на военното сътрудничество между София и Вашингтон и припомня личната благодарност, която Тръмп отправи към Радев за предоставянето на авиобаза „Безмер“ на американските военни. Изборът на Йотова за първата жена президент на България може да засили влиянието на премиера върху външната политика и да укрепи сътрудничеството със стратегически разположен съюзник на САЩ в НАТО.

Значима победа за Румен Радев

Американското издание определя резултата от президентските избори като значителен политически успех за премиера Румен Радев. Нюзмакс припомня, че неговата формация „Прогресивна България“ спечели парламентарно мнозинство през април, а впоследствие подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за държавен глава.

Йотова, която беше вицепрезидент на Радев, пое президентските функции през януари, след като той подаде оставка, за да участва в парламентарните избори. Сега тя получава собствен мандат чрез пряк избор от българските граждани.

При 100% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии Йотова и Кирил Вълчев получават 57,566% от гласовете, или 1 093 852 гласа. Андрей Гюров и Георги Кандев остават с 39,483%, или 750 251 гласа.

Нюзмакс отбелязва, че победата на Йотова осигурява на Румен Радев политически съюзник в президентската институция и създава възможност за по-голямо влияние на управляващата формация върху външнополитическите решения на България.

Радев сближава отношенията със САЩ и Доналд Тръмп

Особено интересна е оценката за политиката на българското правителство към Вашингтон. Макар Радев да оспорва определени европейски инициативи, свързани с Украйна, той същевременно поддържа активно военно сътрудничество със Съединените щати.

Американската медия обръща внимание на сближаването между правителството на Радев и администрацията на Доналд Тръмп по въпросите на сигурността. Като конкретен пример Нюзмакс посочва решението на България от юли да предостави авиобаза „Безмер“ за логистична подкрепа на американските операции в Близкия изток по време на конфликта с Иран.

Според изданието този ход е показал готовността на София да работи със стратегическия си партньор Вашингтон, въпреки възраженията и предупрежденията от Техеран.

Тръмп лично благодари на българския премиер

Припомня се, че през юли българският парламент одобри разполагането на до осем американски самолета-цистерни KC-135, до 250 военнослужещи и необходимото обслужващо оборудване в авиобаза „Безмер“.

Решението беше прието на 22 юли със 136 гласа „за“, 13 „против“ и двама въздържали се. Разрешението обхващаше периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г., а мисията беше определена като логистична.

След парламентарното решение Доналд Тръмп отправи лична благодарност към Румен Радев в своята социална мрежа Трут соушъл. „Благодаря Ви, премиер Радев!“, написа американският президент.

Тръмп сподели и публикация на Нюзмакс, която представяше българското решение като подкрепа за американската политика в Близкия изток въпреки предупрежденията на Иран.

Румен Радев от своя страна подчерта пред Народното събрание значението на отношенията със Съединените щати. „Съединените щати са нашият основен съюзник в областта на сигурността“, заяви тогава премиерът.

Той обясни, че предоставянето на авиобаза „Безмер“ е изпълнение на съюзническите ангажименти на България. Правителството уточни, че от българска територия няма да се извършват бойни операции в Близкия изток, а самолетите ще изпълняват логистични задачи по дозареждане във въздуха извън българското въздушно пространство.

Самостоятелна външна политика в рамките на НАТО и ЕС

Според Нюзмакс правителството на Румен Радев следва по-самостоятелна външнополитическа линия, като същевременно запазва военното партньорство със САЩ.

Американското издание посочва, че българският премиер се противопоставя на някои европейски инициативи, свързани с войната в Украйна, и поставя акцент върху дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.

Нюзмакс обръща внимание и на позициите на Илияна Йотова, която подкрепя преговорите за постигане на мир в Украйна, противопоставя се на допълнителна военна помощ за Киев и се обявява за подобряване на отношенията с Москва.

За разлика от нея Андрей Гюров се застъпва за по-силна подкрепа за Украйна и по-тясно сътрудничество с НАТО и Европейския съюз, отбелязва изданието.

Според американската медия президентските избори са откроили съществуващите различия в българското общество по въпросите за Русия, Украйна и отношенията със западните институции.

Какво означава победата на Йотова за Вашингтон

Нюзмакс разглежда резултата от президентските избори и през призмата на американските стратегически интереси.

Според изданието победата на Йотова може да укрепи сътрудничеството на Вашингтон с България като съюзник в НАТО, разположен на важно географско място в Югоизточна Европа и Черноморския регион.

Американската медия обръща внимание на нарастващите рискове за сигурността в Черно море, включително нападенията с дронове срещу търговски кораби, при които има загинали и изчезнали моряци. Тези събития пораждат опасения за разширяването на последствията от войната в Украйна към територията и интересите на държавите от НАТО.

Нюзмакс посочва, че за Европейския съюз изборният резултат може да постави въпроси за бъдещите позиции на България по политиките спрямо Русия и Украйна.

За Вашингтон обаче изданието откроява друга възможна последица - засилване на сътрудничеството с България в областта на сигурността на фона на вече установените работни отношения между Румен Радев и администрацията на Доналд Тръмп.