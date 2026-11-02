Политика

България и САЩ обсъдиха стратегическото партньорство

Средният коридор, инвестициите, енергетиката и сигурността в Черно море бяха сред акцентите в разговора на премиера Румен Радев с американския дипломат Дейвид Бейкър

България и САЩ обсъдиха стратегическото партньорство
02 ное 26 | 18:28
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Фатме Мустафова

Стратегическото партньорство между България и САЩ, възможностите за нови инвестиции и сътрудничеството в отбраната бяха във фокуса на среща между министър-председателя Румен Радев и заместник-помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на европейската сигурност и политическите въпроси Дейвид Бейкър.

Американският дипломат е на посещение у нас по повод приемането на първите бойни машини „Страйкър“ в Сухопътните войски. В разговорите участваха още министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

Двете страни обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в икономиката и инвестициите, високите технологии и енергетиката. Специално внимание беше отделено на стратегическото значение на Средния коридор за транспортната, енергийната и дигиталната свързаност на Европа.

Сред темите на срещата бяха още партньорството в областта на отбраната и актуалната среда за сигурност в Черноморския регион.

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Автор Фатме Мустафова

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