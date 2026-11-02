Политика

Живко Тодоров не послуша Борисов. 50 044 гласа за Йотова

Кметът на Стара Загова показа силата на местното лидерство

Живко Тодоров не послуша Борисов. 50 044 гласа за Йотова
02 ное 26 | 16:03
2030
Мира Иванова

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров се доказа като лидер. Той не спази повелята на Бойко Борисов за вот в полза на умнокрасивитета и Андрей Гюров. И даде пълната си подкрепа за Илияна Йотова.

50 044 гласа за Йотова срещу 22 436 за Андрей Гюров в Старозагорска област. Разлика от близо 28 000 гласа. Това е равносметката от президентския балотаж в региона. Резултат, който поставя областта сред тези, в които кандидатурата на Йотова получава подкрепа от повече от две трети от гласувалите.

Още през септември кметът на Стара Загора Живко Тодоров открито обяви подкрепата си за Илияна Йотова. И остана зад нея до края на изборите - без демонстративно противопоставяне, но с ясно изразена собствена позиция.

И когато урните бяха отворени, Старозагорско даде категорично мнозинство на кандидата, за когото кметът публично беше заявил подкрепата си.

Живко Тодоров отдавна е надраснал ролята на редови партиец или регионален лидер. Преобразяването на Стара Загора и активната му роля в утвърждаването на ГЕРБ като партия му позволяват да изгради собствен политически авторитет, който не се изчерпва с логото на ГЕРБ. Той има собствена публична тежест и разпознаваемост, а позициите му могат да достигат и до хора извън традиционното партийно ядро.

В този смисъл подкрепата му за Йотова беше повече от лично политическо предпочитание. Тя даде на кандидатурата ѝ допълнителна видимост и легитимност в среда, в която част от избирателите традиционно се идентифицират с десницата.

Особено впечатляваща е динамиката между двата тура.

На първия Йотова получи малко над 25 000 гласа в областта. На балотажа те вече са над 50 000. На практика подкрепата ѝ се удвои.

Тодоров заяви, че не е ангажирал структурите на ГЕРБ с избора си. Но в политиката влиянието невинаги се измерва с организирани кампании, партийни събрания и официални призиви.

Тук има и още един съществен момент. Борисов запази политическите си отношения с Тодоров въпреки различните им предпочитания. Така президентският вот се превърна не толкова в история за вътрешнопартиен конфликт, колкото в пример за самостоятелната тежест на силните местни лидери.

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Автор Мира Иванова

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