Избирателната активност към 17:00 часа. Има промяна

В Деня на народните будители българите отново застават пред урните, за да изберат президент и вицепрезидент на страната. Как гласуват българските граждани на балотажа? Следим развитието на избирателната активност на президентските избори на 1 ноември по данни на ЦИК и екзитполовете на социологическите агенции "Тренд" и "Мяра".

Избирателната активност към 17:00 часа на втория тур на президентските избори достига 21,5%, сочат данните от екзитпола на социологическа агенция „Мяра“. За сравнение, към същия час на първия тур избирателната активност е достигнала 18,3 на сто.

Избирателната активност за страната към 16.00 часа е 19,33%, обяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на брифинг на комисията.

Избирателната активност по часове:

17.00 часа - 21,5% според екзитпола на социологическа агенция "Мяра"

16.00 часа - 19,8% според екзитпола на социологическа агенция "Тренд"

15.00 часа - 17,2% според екзитпола на социологическа агенция "Мяра"

14.00 часа - 14,9% според екзитпола на социологическа агенция "Тренд"

13.00 часа - 12,2% според екзитпола на социологическа агенция "Мяра"

12.00 часа - 9.5% според екзитпола на социологическа агенция „Тренд“

11.00 часа - 6,8% според екзитпола на социологическа агенция "Мяра"

10.00 часа - 4,1% според екзитпола на социологическа агенция „Тренд“

09.00 часа - 2,1% според екзитпола на социологическа агенция "Мяра"

08.00 часа - 0,8% според екзитпола на социологическа агенция „Тренд“

Близо 6,6 млн. души ще имат възможност да гласуват. Изборният ден започна в 7:00 часа, като избирателите могат да упражнят правото си на глас до 20:00 часа. Близо 6,6 милиона българи имат право на глас.

На втория тур на президентските избори един срещу друг се изправят кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.