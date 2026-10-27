Костадинов отсече за Гюров. Решението на "Възраждане" за балотажа

„Ние непоискана подкрепа за балотажа няма да дадем. Към настоящия момент такава не е пожелана. Потърсихме мнението на нашите симпатизанти и съмишленици. Те казват, че Андрей Гюров няма да получи нито един глас от „Възраждане”. Категорично се обявяваме против него”. Така лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов коментира какви действия възнамерява да предприеме формацията му за предстоящия втори тур на президентските избори.

Що се отнася до Илияна Йотова, Костадинов каза, че гласоподавателите на „Възраждане” са разделени на три групи. „Едните няма да отидат да гласуват, другите ще отбележат „Не подкрепям никого”, а трети ще дадат гласа си за Йотова”, посочи той.

Според лидера на „Възраждане” в неделя е бил упражнен контролиран вот. „Андрей Гюров отиде неочаквано на балотажа. Имало е сериозна подкрепа от страна на ГЕРБ – контролиран вот. Направихме анализ и има интересни разминавания в някои секции. По наши преценки подкрепата на ГЕРБ за Гюров се равнява на между 70 000 и 120 000 гласа. Доста по-малка е подкрепата на ДПС, но общо между 120 000 и 130 000 гласа са наляти на Гюров от двете политически сили”, посочи Костадинов.

Той коментира нагласите за политика на Илияна Йотова и Андрей Гюров. „По отношение на мира и войната – аз не виждам никаква разлика в действията на Румен Радев, Илияна Йотова и Андрей Гюров. Радев продължи договора, подписан от Гюров с Украйна. На КСНС Йотова и Радев казаха, че няма абсолютно никакви сведения за това кой е извършил атаката на корабите в Черно море. Една седмица по-късно Радев беше привикан в Европейския съвет, беше взето политическо решение да се обвини Русия в атаките без доказателства, а Радев се съгласи”, припомни кандидатът за президент на първия тур.

„Резултатите от изборите вече са ясни. Ние успяхме да постигнем изключително голям успех на изборите, утроявайки успеха си спрямо предишните президентски избори, както и спрямо парламентарните. Подкрепата за партията се е увеличила с близо 53 000 гласа. В 10% от общините в България „Възраждане” е втора политическа сила, а в 1176 населени места, от които 26 града, сме втори. За този резултат основна заслуга имат нашите симпатизанти и съмишленици”, коментира Костадинов представянето на партията му на изминалите избори.

По думите му основният губещ на тези избори е българският народ и демокрация. „Българинът не вижда в политическата система на страната изразител на своите ценности, затова имаше и бойкот. Парламентарната република в настоящия си вид на практика фалира”, смята лидерът на „Възраждане”.

Според него все пак в неделя ще има по-висока избирателна активност, защото „ГЕРБ и ДПС ще се мобилизират в полза на Гюров”. Той обаче смята, че действащият президент няма да успее да мотивира избирателите на „Прогресивна България” да гласуват за нея. „Ако Йотова беше проявила уважение към симпатизантите на нашата политическа организация, може би те щяха да разсъждават по друг начин. Такова отношение обаче липсва”, подчерта Костадинов.

Лидерът на „Възраждане” отказа да направи прогноза кой ще бъде победител на балотажа, но пък каза, че „сблъсъкът между олигарсите ще определи крайния резултат”.