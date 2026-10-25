Костадинов: Има криза на политическия елит, ставаме основен фактор за балотажа

Има криза на политическия елит в България. "Възраждане" става основен фактор за балотажа на 1 ноември. Това заяви лидерът на партията Костадин Костадинов, след като стана ясно, че той и Петър Волгин да се класирали трети на президентските избори с 13 на сто от гласовете.

Костадинов благодари на хората, които са се върнали във "Възраждане". Благодаря на тези, които, както се казва, се прибраха у дома, временно бяха дали доверието си на друга политическа сила, каза Костадинов. И подчерта, че "Възраждане" се бори за суверенна, независима и свободна България.

Показахме че можем да говорим с всички, че уважаваме всички, че имаме диалог дори с тези които разсъждават по различен начин от нас. Готови сме да ги изслушаме и разберем, каза Костадинов.

Той благодари и на доброволците, които са обикаляли с него 30 дни България. Винаги сме смятали, че който иска да бъде държавен глава, трябва да може да разговаря с всички българи, посочи още Костадинов.

Най-сериозният негатив на тези избори е ниската активност. Затова и борбата ни беше да изкараме колкото може повече българи пред урните, каза още Костадинов

Очевидно имаме генерален проблем на държавността. Българските граждани показаха своето дълбоко недоверие към българския политически елит, подчертавайки доверието си към нас от "Възраждане", подчерта Костадинов.

Той отчете в пъти по-голям резултат за "Възраждане", отколкото партията имаше на предишните президентски избори, когато получи 3,9 на сто от гласовете. В момента имаме 4 пъти по-висок резултат. По-висок е и от този на парламентарните избори, каза Костадинов. Според него резултатите показаха, че "Възраждане" е политически фактор сред основните в българския политически живот. С нашите избиратели, искащи свободна, независима и мирна България волю-неволю ще се съобразяват всички останали. Балотажът до голяма степен ще зависи от "Възраждане", обяви Костадин Костадинов.

Нашата кауза за Българя - мирна, свободна и независима, не е кауза на един човек, на една организация, това е кауза на всеки свободен българин, заключи Костадинов.