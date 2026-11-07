Изненада с храната в изборната нощ. Обществена поръчка с куп въпроси

Имаше сандвичи в изборната нощ, но бяха доста по-различни от тези, които сме яли на предишни кампании. Бяха по-семпли и не много вкусни. Това заяви пред „Стандарт“ председател на районна избирателна комисия, на когото му е направило впечатление, че на вота на 25 октомври и на балотажа на 1 ноември кетърингът е бил по-слаб.

20 900 сандвича, 33 080 бутилки вода, сладкарски и солени изделия, кафе, безалкохолни напитки, 46 автоматични кафемашини и 60 електрически кани - това е част от внушителната логистика, която Столична община трябваше да осигури за работата на трите районни избирателни комисии в София по време на президентските избори.

За целта е обявена обществена поръчка с прогнозна стойност 178 952 евро без ДДС. Но вместо да приключи с ясен избор на изпълнител и прозрачно публикуван договор, процедурата се оказва в центъра на спор, който поставя въпроси за разходването на публични средства.

Според източници на „Стандарт“ храната и напитките за изборната нощ са доставени от „ЗАГОТОВКИ“ ЕООД. Дружеството е регистрирано през септември 2024 г. и по наличната информация няма опит в изпълнението на обществени поръчки.

В обществената поръчка участват още две компании – „ГМ ГРУПА“ ЕООД и ШУГЪР ДЖОБ ЕООД, като процедурата се обжалва от „ГМ ГРУПА“ ЕООД.

20 900 сандвича и 33 080 бутилки вода

Поръчката е за пакетирани храни, сладкарски и солени изделия, освежаващи и тонизиращи напитки за участниците в обработката на протоколите на СИК и приемо-предаването на изборните книжа и материали от секционните комисии към 23-та, 24-та и 25-та РИК.

Предвидените количества показват мащаба на задачата. Освен 20 900 прясно приготвени сандвича и 33 080 бутилки вода, общината трябва да осигури минимум 46 автоматични кафемашини и 60 електрически кани за чай.

Сроковете са изключително кратки. Доставката, монтажът, тестването и зареждането на кафемашините и каните, както и доставката на водата и безалкохолните напитки, трябва да бъдат извършени не по-късно от два дни преди изборния ден – 23 октомври. Първоначалната доставка на сандвичите е предвидена за самия изборен ден до 18 часа, при предварителна заявка.

Процедурата е открита на 25 август 2026 г. – два месеца преди вота. Прогнозната стойност е 178 952 евро без ДДС, а критерият за избор е най-ниската цена.

Трима кандидати, но спор за избора

В процедурата участват три дружества – „ГМ ГРУПА“ ЕООД, „ШУГЪР ДЖОБ“ ЕООД и „ЗАГОТОВКИ“ ЕООД. „ГМ ГРУПА“ ЕООД е печелила и изпълнявала успешно обществени поръчки с храна в изборната нощ, има опит в тази дейност.

Офертите са отворени на 30 септември, а ценовите предложения – на 2 октомври. „ГМ ГРУПА“ предлага цена от 118 119,60 евро, а „ЗАГОТОВКИ“ ЕООД - над 170 000 евро, тоест – цена близка до максималната, посочена от Столична община. От „ГМ ГРУПА“ е поискана обосновка на цената, която фирмата дава, но не е приета. Мотиви няма.

На 9 октомври е определен изпълнителят - „ЗАГОТОВКИ“ ЕООД. Решението обаче е оспорено от „ГМ ГРУПА“. На 19 октомври КЗК образува преписка № КЗК-993/2026 г. по жалбата на дружеството.

И тук идва най-интересното – процедурата всъщност не е приключила с окончателен избор на изпълнител, който да е безспорен. Защото се обжалва.

Тридневен или десетдневен срок?

Спорът има и правна страна. В решението си Столична община е посочила специалния ред за обжалване по § 3, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс – пред Върховния административен съд в тридневен срок.

„ГМ ГРУПА“ оспорва приложимостта на този ред, защото специалното изключение се отнася до конкретно посочени в закона предмети на възлагане, а не до всяка доставка, която има организационна връзка с изборите.

Сандвичите, сладкарските изделия, водата и тонизиращите напитки не са изборни книжа, материали или технически консумативи, защото са предназначени за хора, ангажирани с изборния процес.

Затова и дружеството подава жалба по общия ред на Закона за обществените поръчки.

КЗК допуска предварително изпълнение

На 22 октомври КЗК постановява Определение № 1082 по преписка № КЗК-993/2026 г., с което допуска предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител.

Това е важен момент, защото законът допуска в определени случаи изпълнението да продължи, въпреки че решението е обжалвано. Така се избягва рискът обществено значима доставка да бъде блокирана заради процедурата по обжалване.

Но допускането на предварително изпълнение не е равнозначно на окончателно произнасяне по законосъобразността на избора на изпълнител. КЗК не решава с това определение дали жалбата на „ГМ ГРУПА“ е основателна.

Самото определение подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен срок от съобщаването му на страните. Следователно датата на постановяването му не трябва автоматично да се приема за дата на влизане в сила.

Тук календарът е особено важен. Част от доставките е трябвало да бъдат направени до 23 октомври – само ден след постановяването на определението и два дни преди изборите.

Фирмата на изборната нощ – какъв е опитът ѝ?

Според източници на „Стандарт“ доставчикът е „ЗАГОТОВКИ“ ЕООД, регистрирана на 17 септември 2024 г. Дружеството има регистрация по ДДС от 1 октомври същата година, а основната му икономическа дейност е свързана с приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод.

Регистрацията на фирмата през 2024 г. сама по себе си не е пречка за участие в обществена поръчка. Законът не поставя общо изискване дружеството да има определена възраст, за да кандидатства. Но прави впечатление фактът, че това е първа обществена поръчка на компанията. Досега тя не е участвала в търгове, още по-малко за такава мащабна логистична поръчка.

Въпросът е и какви конкретни изисквания за професионален и технически капацитет са били поставени от възложителя, какви документи е представила фирмата и как комисията е преценила възможността ѝ да изпълни доставката.

Пет въпроса, на които Столична община дължи отговор

Най-същественият проблем вече не е само кой е определен за изпълнител, а какво реално се е случило между обжалването, допускането на предварително изпълнение и изборния ден.

Кой е доставил храната, напитките и оборудването за трите районни избирателни комисии? Кога са направени заявките и кога са приети продуктите? Кой е подписал приемо-предавателните протоколи?

Сключен ли е договор по обществената поръчка, с кого и на коя дата? Ако такъв не е бил сключен преди доставките, на какво правно основание са възложени и извършени те?

Има ли фактури и извършени плащания? Каква е окончателната стойност на доставките и съвпада ли тя с ценовото предложение на избрания участник?

Ако са използвани подизпълнители или други доставчици, кои са те и как са били привлечени?

Храната е осигурена, но прозрачността остава на масата

Никой не оспорва, че хората, които работят в изборната нощ, трябва да имат вода, храна и нормални условия за работа. Но необходимостта от тези доставки не отменя правилата за обществените поръчки и задължението на възложителя да осигури прозрачност при разходването на публичните средства.

Особено когато става дума за близо 179 000 евро и процедура, в която един от участниците е подал жалба.

Сега отделът за обществени поръчки на Столична община трябва да обясни кой е доставил продуктите, кога е възложено изпълнението, как е оформено документално и колко са платили данъкоплатците.

Защото в изборната нощ сандвичите са били за хората, които броят бюлетините. Но отговорността за сметката е на онези, които са организирали поръчката.

А най-важният въпрос остава: кой е разрешил доставките и на какво правно основание са извършени те, преди спорът за избора на изпълнител да бъде окончателно решен? В противен случай излиза, че законите не са еднакви за всички.