Общество

Вежди Рашидов, който не цепеше басма никому, но даваше сърцето си за България

Единствено Снежана смиряваше дяволите на мечтателя, който не се предаде

Вежди Рашидов, който не цепеше басма никому, но даваше сърцето си за България
07 ное 26 | 16:05
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Екатерина Николова Екатерина Николова

„Аз съм щастлив, че имах тоя живот. Аз успях. И най-хубавото е, че въпреки успеха ми, мечтателят не умря.“

Със сигурност големият Вежди Рашидов, който вече вае форми в небесата, е затворил очи завинаги с още една мечта пред себе си. И тя е била за онези, които остават след него. И за България, за която милееше.

Той беше неповторим. Нямаше цедка на устата си, нямаше спънка в порива си. Мислеше ли нещо – казваше го, независимо кого ще обиди. Наумеше ли си нещо – правеше го, без значение какво ще му струва. Поставеше ли си цел – изпълняваше я, каквито и препятствия да преминаваше за това. Особено когато бе за държавата.

Много се каза и писа за Вежди, чиято липса вече е дълбока и осезаема. Но малцина се сетиха за онова, което всепризнатият ни скулптор направи за културното наследство. Детето от сиропиталище, младежът, спал на гарата, за да учи в художественото училище, покори световните арт сцени. Политикът, видял всичко от всеки, вкара България в Лувъра, карайки милиони да замръзнат под строгия поглед на Севт III. Понякога самият Вежди гледаше така.

Детето, което отказа да се предаде

„Аз се хващам за живота като удавник за сламка и такъв съм – обичам тоя живот.“

Това не са думи на човек, пред когото съдбата е постлала червен килим. Това е изповед на момче, което много рано разбира колко жесток може да бъде светът. Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Загубва майка си, когато е едва на 10 години. Детството му преминава през сиропиталището, а мечтата му е да стане художник. Не разполага с пари за хотел, когато идва в София, за да учи в Художествената гимназия. Спи на Централната гара. Но не се отказва. Завършва Художествената академия и превръща таланта си в своя съдба.

Вежди наистина обичаше живота – бохем, конте, той знаеше как се весели. Но 10 пъти по-добре знаеше как да работи. И никога не искаше разрешение, за да направи онова, в което вярва. Той бе човек, извоювал мястото си с труд, талант и инат. И никога не забрави откъде е тръгнал.

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Скулпторът, който победи времето

„Изкуството е едно страдание, то е един живот, то е една съдба.“

За него скулптурата не беше занимание, което започва и свършва в ателието. Беше начин да разговаря със света. Да оставя следи. Да превръща болката, спомените, гнева и любовта в образи. Рашидов се утвърди като един от най-разпознаваемите български скулптори, представял творбите си на международни изложби, биеналета и симпозиуми. Неговите произведения намериха място в частни и обществени колекции, а името му получи признание далеч извън границите на България.

Той беше от творците, които не могат да бъдат затворени в една тема или една форма. Работеше с бронз, камък, метал, рисуваше, експериментираше. В творчеството му имаше суровост, драматизъм, човешка болка, но и особена нежност. Можеше да бъде груб в думите си, но ръцете му раждаха красота.

През 1981 г. получи Златния медал на Ватикана „Данте Алигиери“, а през 2004 г. стана член-кореспондент на Българската академия на науките. Признанията не го промениха. За него ателието винаги е било пред министерския или депутатския кабинет. Макар и сладкодумец, предпочиташе да мълчи, разговаряйки с бронза, отколкото за говори политкоректно пред партийна публика.

България, която стигна до Лувъра

„С нашата култура ние сме равни на водещите нации в света.“

Това беше не просто фраза, а убеждение, което Вежди Рашидов превърна в държавна мисия. Като министър на културата той направи възможно едно от най-значимите представяния на България на световната културна сцена. През 2015 г. в Лувъра беше открита изложбата „Епопея на тракийските царе – археологически открития в България“. В нея участваха 17 български музея с 1628 експоната.

Това не беше просто изложба. Беше заявка, че България не е малка страна на картата на европейската история, а земя с цивилизационно наследство, което има своето достойно място в най-престижните световни музеи. Бронзовата глава на Севт III се превърна в един от символите на тази експозиция. Тракийските съкровища излязоха от музейните витрини у нас и застанаха пред публиката на Париж.

Рашидов умееше да настоява. Да преговаря. Да отваря врати. И да превръща личното си убеждение в кауза за държавата. Можеше да бъде неудобен, рязък, понякога непоносим за събеседниците си, но когато ставаше дума за българската култура, не се отказваше. Никога.

Политикът, който не опаковаше мислите си в целофан

„В политиката човек трябва първо да говори откровено.“

Вежди Рашидов никога не стана класически политик – лицемерен и дипломатичен. Той нямаше представа от апаратни игри. Не умееше да опакова всяка мисъл в целофан, да се усмихва, когато е ядосан, или да премълчава, когато не е съгласен. Понякога думите му бяха по-остри от необходимото. Понякога преминаваха границата и последния път това му струва политическата кариера. Но той не беше човек на заучените фрази и политическите клишета.

Влезе в политиката с авторитета на творец, но бързо разбра, че властта има свои правила, зависимости и битки. Беше министър на културата в две правителства на Бойко Борисов – между 2009 и 2013 г. и от 2014 до 2017 г. Беше депутат, председател на парламентарната комисия по културата и медиите, а през 2022 г. оглави 48-ото Народно събрание.

Той не беше безгрешен държавник. Не беше и безспорна политическа фигура. Имаше остри сблъсъци, тежки публични скандали и думи, за които трябваше да понесе последствията. Оставката му като председател на парламента през 2019 г. след скандалното изказване за майките на деца с увреждания остана сред най-тежките моменти в политическата му биография. Но той успя да излезе с чест и от тази ситуация.

Приятелят, който имаше морален дълг

„Турчин стане ли ти приятел, не си гледай гърба.“

В тези думи има много от Вежди – темперамент, гордост, чувство за чест и вярност. Той говореше за приятелството като за морален дълг. Можеше да се скара с някого, да го нападне публично, да не му прости лесно, но когато приемеше човек за близък, го защитаваше с цялата си сила.

Самият той разказваше открито за лоялността си към Бойко Борисов, за приятелството им и за разочарованието, че понякога верността не е взаимна и бе грозно предаден. В това признание няма политическа стратегия. Има болка на човек, който е вярвал, че приятелството не се измерва с изгода и не приключва с промяната на обстоятелствата.

Вежди умееше да бъде щедър. Не само с материалното, но и с времето, вниманието, подкрепата. За приятелите си даваше сърцето си. И може би точно затова предателството го нараняваше толкова силно. Защото той не умееше да обича наполовина.

Ателието, което беше спасение

„В ателието се чувствам в свои води. Целият ми живот е ателие.“

Това е може би най-точното обяснение защо политиката никога не успя да измести скулптора от сърцето му. За него ателието беше храм, място за равносметка и спасение от шума на света. Там нямаше парламентарни групи, коалиции, мнозинства и опозиция. Имаше материал, ръце и въображение. Имаше тишина, в която човек остава сам със себе си.

Рашидов можеше да бъде министър, председател на Народното събрание, депутат, публична фигура, но най-много държеше да бъде творец. Властта му даде възможност да реализира идеи, но и му отне нещо от спокойствието на човека, който иска да работи в ателието си. Политическите битки оставиха белези, но не успяха да го откъснат от изкуството.

Мъжът, който не живееше в полутонове

„Човек не е любовница на целия свят и не може да бъде обичан от всички.“

Вежди Рашидов не беше удобен човек. Не беше и безспорен. В биографията му има страници, които предизвикваха възхищение, и други, които пораждаха гняв. Имаше моменти, в които думите му нараняваха, решенията му бяха оспорвани, а поведението му – критикувано. Но имаше и смелостта да застава зад позициите си, да поема удари и да не се крие зад чужди гърбове.

Той беше човек на крайностите. Не умееше да бъде безразличен, нито да живее в полутонове. Вярваше силно, обичаше силно, гневеше се силно. Понякога това беше неговата сила, друг път – неговата слабост. Но именно тази човешка сложност го правеше толкова разпознаваем.

Любовта, която го смири и благослови

„Докато съм жив, мога да коленича пред нея и да ѝ благодаря.“

Няма такава любов. Вежди даваше всичко за своята Снежана. Тя беше жената до него в годините на възходи и изпитания, в битките с живота, в политическите бури и в самотата на твореца. Вежди никога не криеше колко много означава тя за него. В свят, в който често се сменяха приятелства, съюзи и политически пристрастия, Снежана Бахарова беше неговото лично пространство на обич и доверие. Неговото убежище. До нея той можеше да свали бронята на силния мъж, да остави настрана гнева и острите думи и просто да бъде Вежди – човекът, който има огромна нужда да бъде обичан. Защото зад големия скулптор, зад министъра и парламентарния председател стоеше едно сърце, което знаеше да обича докрай. „Искам да успокоя дяволите в себе си, за да може непрекъснато да присъства нейната усмивка до мен – всяка вечер и така до края.“

Мечтателят, който остави следа

„Всяка сутрин с много слънце.“

Такава беше една от неговите мечти за живота – да има светлина, да има утре, да има още един ден, в който човек може да създава. Сега утрото ще изгрява без него, но остават скулптурите, изложбите, учениците, институциите, които е променил, и споменът за един човек, който никога не се научи да бъде безразличен.

Вежди Рашидов беше от онези българи, които не можеш да поставиш в една рамка. Не беше само скулпторът с международно признание. Не беше само министърът, който отвори вратите на Лувъра за българските съкровища. Не беше само председателят на парламента, нито човекът с острия език и бурния характер.

Беше момчето, което спеше на гарата, за да сбъдне мечтата си. Беше творецът, който превръщаше метала в човешко лице. Беше държавникът, който искаше България да бъде видяна и уважавана. Беше приятелят, който не умееше да пести обичта си. И беше човекът, който можеше да сгреши, да се разгневи, да падне, но отново да се изправи.

Може би най-голямото му постижение не е нито една скулптура, нито една политическа длъжност, нито дори изложбата в Лувъра. А това, че остави след себе си отпечатък, при товя ярък – в изкуството, в обществения живот и в паметта на хората.

Защото някои хора си отиват тихо. Други оставят след себе си тишина. А Вежди Рашидов оставя цял свят от форми, думи, спорове, приятелства и мечти.

Поклон пред паметта му!

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Екатерина Николова
Автор Екатерина Николова

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