Открити са телата на петима моряци от ударения кораб във Варна

Телата на петима моряци са открити на борда на танкера „Wine Trader“, който беше докаран за ремонт във Варна след атака с дронове в Черно море. Зловещата находка е направена при огледите на тежко повредения плавателен съд, съобщава БНР. Корабът беше поразен на 15 октомври край румънското пристанище Сулина, а седем членове на екипажа му останаха в неизвестност.

Новината идва повече от три седмици след нападението, което предизвика пожар на борда и наложи спешна спасителна операция. От общо 12 моряци петима успяха да се спасят, а останалите изчезнаха. Досега нямаше потвърдена информация за съдбата им.

По последните данни телата на петима от изчезналите са намерени при проверките на кораба във Варна. Все още не са съобщени имената на загиналите, нито точните обстоятелства, при които са открити. Не е ясно и каква е съдбата на останалите двама моряци.

Танкерът „Wine Trader“ беше атакуван на 15 октомври на около 13 морски мили от румънското крайбрежие, близо до Сулина. Според първоначалната информация плавателният съд се е намирал извън териториалните води на Румъния.

След ударите в надстройката избухнал пожар, който затруднил действията на екипажа. Румънските спасителни служби получили сигнал около 7 часа сутринта и изпратили специализирани плавателни съдове към мястото на инцидента.

Петима моряци били спасени, но издирването на останалите седем се оказало изключително трудно заради състоянието на кораба и неблагоприятните метеорологични условия.

По информация на компанията, управляваща танкера, сред изчезналите са шестима граждани на Бенин и един руснак. Представителят на оператора Салвадоре Адорно заяви пред специализирания морски портал Maritime.bg, че според разказите на оцелелите корабът е бил ударен от три дрона. Два от тях са попаднали в жилищните помещения, а третият е поразил палубата.

Адорно изрази убеждение, че Русия стои зад атаката. Румънският президент Никушор Дан потвърди, че търговски кораби край Сулина са били атакувани с дронове, но не посочи категорично кой ги е изпратил.

След първоначалните спасителни действия започна подготовката за преместването на танкера. На 1 ноември „Wine Trader“ беше провлачен с влекач и пристигна във Варна, където беше приет за ремонт.

Огледите на борда трябваше да установят състоянието на повредените помещения и необходимите ремонтни дейности. Именно при тях, според информацията на БНР, са открити телата на петима моряци.

Трагедията е част от поредица тежки инциденти в западната част на Черно море, които през октомври поставиха под въпрос сигурността на търговското корабоплаване край България и Румъния.

Само два дни преди атаката срещу „Wine Trader“, в нощта срещу 13 октомври, товарният кораб „HS Dignity“ беше поразен край Шабла и потъна. На борда му имаше 16 моряци. Петима оцеляха, а останалите 11 бяха обявени за изчезнали.

Почти по същото време беше атакуван и плаващият под малтийски флаг „Chelsea-3“. Три дрона нанесоха поражения по плавателния съд край Бяла, но всичките 15 членове на екипажа бяха спасени.

След евакуацията корабът остана без екипаж и започна да дрейфува на юг. Морските власти организираха операция за овладяването му, а на 17 октомври той беше доведен до пристанище Бургас.