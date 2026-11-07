Слънцето се завръща, но вятърът ще вилнее: Жълт код и пориви до 90 км/ч

Слънчево време, но с осезаемо застудяване и силен северен вятър на места ни очаква днес, 7 ноември. Максималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а в София – около 10 градуса, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Жълт код за силен вятър е обявен в област Добрич, където поривите могат да достигнат 90 км/ч.

В източните райони ще духа умерен до силен северен вятър, докато в останалата част от страната той ще бъде слаб до умерен, от изток-североизток.

Сутринта ще бъде студена, с минимални температури между минус 2 и 3 градуса. На отделни места в котловините и по поречията на реките е възможно да има намалена видимост.

Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за ноември.

По Черноморието – слънце, силен вятър и бурно море

По крайбрежието също ще преобладава слънчево време, но северният вятър ще бъде осезаем, особено по Северното Черноморие.

Максималните температури ще достигат 8–9 градуса. Морската вода ще бъде с температура между 14 и 16 градуса, а вълнението ще достига 3–4 бала.

В планините – ясно небе, но студено по върховете

Слънчево ще бъде и в планините, където обаче ще духа умерен и силен северен вятър.

На височина 1200 метра термометрите ще показват около 5 градуса, а на 2000 метра температурата ще бъде около минус 1 градус.

Вятърът ще засилва усещането за студ, особено по откритите била и високите върхове.

Какво време ни очаква в неделя?

На 8 ноември, Архангеловден, в по-голямата част от страната отново ще бъде предимно слънчево. Преди обяд в низините и котловините на места ще има мъгла или ниска облачност.

Вятърът ще отслабне, а температурите ще останат сравнително ниски за сезона.

В понеделник облачността ще се увеличи и в западната половина от страната на места ще превали дъжд.