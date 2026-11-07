Рожден ден днес има Жени Живкова

Рожден ден днес празнува изтъкнатият български моден дизайнер Евгения Живкова. Родена на 7 ноември 1965 г. в столицата, тя завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където получава магистърски степени по история и философия, със специализация по история и теория на културата.

През 1991 г. създава модна къща „Жени Стил“, която се утвърждава на българската сцена, а през годините тя е многократно удостоявана с престижната награда „Златна игла“ на Българската академия за мода.

В периода от 2001 до 2009 г. Евгения Живкова е народен представител в 39-то и 40-то Народно събрание от групата на „Коалиция за България“. Като депутат е активен участник в комисиите по култура, образование и наука, както и по въпросите на децата, младежта и спорта. Тя е била и член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).

Активна е в обществения живот, като оглавява фондация „Людмила Живкова – Знаме на мира“ и е председател на Съвета за детето към Президента на Република България (2005–2011 г.). Омъжена е и има две дъщери.

Днес празнуват още:

Стефан Софиянски, бивш премиер, депутат и кмет на София

Александър Ненков, изпълнителен директор и член на УС на Фонда на фондовете

Ивайло Дерменджиев, почетен консул на Кения в България

Христо Илиев, легендарен волейболист и треньор

Селма Тодорова, художничка