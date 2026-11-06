Изкуствен интелект ще открива пожари в Чавдар и съседни райони

От 25-метрова кула в Средна гора изкуствен интелект ще следи денонощно за възникване на пожари. Камера, която вижда дим и отчита температурни аномалии на разстояние до 15 километра, ще помага за навременното откриване на огнища, преди огънят да се разрасне и да застраши горите и населените места.

Високотехнологичната система бе официално открита в община Чавдар. Тя е първата от този тип в Средногорието и ще осигурява наблюдение не само на територията на общината, но и на части от съседните общини.

Проектът е реализиран по инициатива на Община Чавдар с дарения от Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг по Благотворителната програма „Българските добродетели“, основана от проф. дтн инж. Цоло Вутов.

Как изкуственият интелект открива опасността?

За изграждането на системата е обновена съществуваща 25-метрова наблюдателна кула над хижа „Сакарджа“. Тя е оборудвана с камера, която извършва непрекъснато 360-градусово наблюдение и работи едновременно във визуален и термален режим.

Благодарение на изкуствения интелект системата може автоматично да открива признаци за пожар. При засичане на опасност се задейства аларма, а камерата се насочва към мястото на потенциалното огнище. Информацията постъпва в реално време в команден център в сградата на Общината, откъдето дежурните могат да проверят сигнала и да уведомят противопожарните служби.

Съоръжението е с автономно захранване от шест соларни панела и пет батерии, които осигуряват електроенергия и в дни без достатъчно слънчево греене.

По данни на началника на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пирдоп, гл. инспектор инж. Ненко Миков, на територията на община Чавдар възникват около 10–12 пожара годишно. Той подчерта, че ранното откриване на огнищата е изключително важно за бързата реакция на пожарникарите и ограничаването на щетите.

Бизнесът и общината обединяват усилия за сигурността на хората

„Сигурността на хората и опазването на природата са отговорност, която изисква навременни решения и добро партньорство между местната власт, бизнеса и местната общност. Изграждането на новата противопожарна кула и командния център създава възможност за ранно установяване на пожари и своевременна реакция. Това е важно както за опазването на природното богатство на района, така и за сигурността на местните жители и посетителите на общината“, заяви изпълнителният директор на Геотехмин ООД Доминик Хамерс.

Кметът на община Чавдар Григор Даулов определи превенцията като най-важната задача в борбата с пожарите. Той благодари на четирите дружества дарители и специално на проф. дтн инж. Цоло Вутов за подкрепата и реализирането на проекта.

На официалното откриване присъства и генералният директор на Елаците-Мед АД инж. Стоил Димитров. Техническите възможности на системата бяха представени от Сава Николов, изпълнителен директор на „Синвекс“ АД – изпълнител на проекта.

„Българските добродетели“ – инвестиции в бъдещето на регионите

Новата противопожарна система е поредният пример за дългосрочното партньорство между Група ГЕОТЕХМИН и община Чавдар.

Чрез Благотворителната програма „Българските добродетели“ четирите компании подкрепят инициативи в образованието, здравеопазването, инфраструктурата и подобряването на средата за живот в района на своята дейност, както и други благородни каузи.

Само през 2026 г. в Чавдар с тяхната подкрепа бяха осигурени зелено училище за учениците, профилактични медицински прегледи от специалисти и нова детска площадка.

С новата система за ранно откриване на пожари към тези инициативи се прибавя още една важна придобивка – съвременна технология, която ще помага за опазването на природата и сигурността на хората в Чавдар и близките райони от Средногорието.