Заплахи разтърсиха полетите в Европа, два самолета кацнаха в София

Два полета до София – от лондонското летище Станстед и от Брюксел, са станали обект на бомбени заплахи днес. И двата самолета са се приземили безпроблемно на столичното летище.

Междувременно заплахи са отправени срещу най-малко осем полета до и от Прага. Сред засегнатите са пристигащи самолети от Дания, Испания и Великобритания, както и заминаващи към Нидерландия, Кипър, Румъния, Италия и Обединеното кралство.

Самолет на румънската авиокомпания ТАРОМ, изпълняващ полет от Прага до Букурещ, е кацнал нормално в румънската столица.

Унгарски изтребители са ескортирали три граждански самолета в унгарското въздушно пространство, след като са постъпили предупреждения за възможна опасност. Един от тях е „Еърбъс“ А321 по маршрута Брюксел – София.

Друг инцидент е регистриран с полет на „Уиз еър“ от Прага до Рим, който е бил отклонен към Венеция. Самолетът е кацнал безпроблемно, след като заплахата е била съобщена по телефона.

Бомбено предупреждение е получено и за полет на „Райън еър“ от Рим до Лисабон. Френските власти съобщиха за четири отделни случая със заплахи срещу самолети във френското въздушно пространство. Всички засегнати машини вече са кацнали, като се извършват проверки.

Европейската комисия определи заплахите срещу граждански полети на континента като напълно неприемливи. Задействан е механизмът за обмен на информация между европейските държави с цел координация и реакция при подобни инциденти.