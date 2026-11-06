Радев: Бюджетът е камион без спирачки и ние трябва да го спрем

Правителството официално представи Бюджет 2027 пред студентите, преподавателите и академичната общност в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Изборът на домакинството не е случаен – според премиера Румен Радев целта е била открито и прозрачно представяне на държавните финанси в диалог с гражданите, работодателите, синдикатите и младите хора, възползвайки се от технологичните възможности на университета, вместо традиционното изчитане на сухи цифри.
Описвайки тежката икономическа ситуация, премиерът направи ярка метафора: „Ако ме питате какво е Бюджет 2027, ще ви отговоря много просто – това е един тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта, и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно нагоре по склона. Това е задачата пред нас.“
Наследството на публичните финанси и икономическите предизвикателства
Премиерът изнесе детайлен анализ с таблици и графики, онагледяващ растящия дефицит и главоломно наливащия се държавен дълг, при който приходите все по-трудно покриват разходите. По данни на Евростат през 2025 г. дефицитът на начислена основа е достигнал 4% при заложени по-ниски нива, а разходите трайно са минали психологическата граница от 40% от БВП.
Радев отговори остро на критиките за необходимостта от свиване на разходите: „Всяка година разходите растат застрашително. Същите хора, които се движеха по траекторията на тези разходи, сега казват: „Свивайте!“. Добре, а вие защо не свихте? В тези разходи са и заплати, и пенсии, и социална подкрепа, и текуща издръжка, и капиталови разходи. Кое и как да подтиснем?“
Към тревожната картина се добавят и докладите на Сметната палата, които показват неразплатени задължения от 1,8 милиарда лева към общините и 0,77 милиарда към АПИ. Когато към тях се прибавят и 1,4 милиарда лева лихви за обслужване през 2027 г., държавата отива с близо 4 милиарда назад. Допълнително негативно влияние оказват растящата ножица между внос и износ (в полза на вноса), спадащото от четири години насам промишлено производство и критично ниските нива на преките чуждестранни инвестиции (чакат се резултатите за 2026 г.).
Премиерът коментира и политическата реакция около опозицията и документите на Сметната палата, определяйки я като „брилянтен кризисен пиар по учебник“, чрез който с анонимни листове е била създадена изкуствена истерия в медиите, заглушила истинското финансово наследство от хиляди фактури, договори и протоколи.
Основни цели и макрофинансови приоритети
Главните приоритети на Бюджет 2027 включват оздравяване на публичните финанси, засилване на социалната подкрепа и повишаване на доходите на фоне на реалната инфлация. Водещите дългосрочни цели на правителството са:
Връщане на разходите под 40% от БВП;
Свеждане на дефицита под 3% в периода 2028–2029 година;
Начало на намаляване на натрупания държавен дълг.
Средства ще бъдат насочени към стратегически сектори за ускорено икономическо развитие и дигитализация: образование, здравеопазване, отбрана, иновации, култура, спорт и ключова инфраструктура.
Административна реформа и оптимизация
Според премиера най-трудната част от програмата е свързана с административната реформа, като бе категорично подчертано, че няма да се правят механични съкращения, а целенасочени промени:
Централна администрация: Централните административни структури се свиват от 260 на 220, а ръководните длъжности се намаляват от 1868 до 1723.
Публични предприятия: Членовете в бордовете се съкращават от петима на трима, а прекалено високите възнаграждения се редуцират драстично, съобразно финансовото състояние на дружествата. Одитните комитети се премахват навсякъде, където законът не ги изисква задължително.
МВР и силов сектор: Предприети са мерки за освобождаване на щатни бройки (общо 5042), включително отстраняване на служители, съчетаващи пенсия със заплата, както и пречистване на оперативните структури от лица с неправомерно придобити ТЕЛК решения.
Борба с фалшивите ТЕЛК-ове
Във връзка с главоломно нарастващия брой на експертните решения, премиерът предупреди, че при досегашните темпове след десетилетие всеки българин ще бъде с ТЕЛК. Държавата ще продължи да защитава безусловно правата на хората с реални увреждания, но е разработила строги механизми за скрининг, пресичане и недопускане на фалшиви ТЕЛК-ове в бъдеще.
Икономически растеж, бизнес и инфраструктура
За подпомагане на икономиката и решаване на ключовите транспортни проблеми са предвидени:
Данъчни и инвестиционни облекчения: Прагът за регистрация по ДДС се увеличава до 80 000 евро. Насърчаването на инвестициите получава 60 млн. евро, а средствата за индустриални зони се увеличават с 51 млн. евро.
Подкрепа за средния бизнес: Прагът за признаване на приоритетни инвестиционни проекти пада от 25 на 15 млн. евро, а изискването за разкрити работни места – от 100 на 40.
Образование и ПЧП: Заделят се 10 млн. евро за средните професионални технически училища и 10 млн. евро за партньорство с международни институции за публично-частно партньорство (ПЧП).
Мащабно проектиране на магистрали: Според Радев завършването на цялата магистрална мрежа само с държавни пари би отнело 50 години. Чрез новия Закон за ПЧП и заделената рекордна сума от 65 млн. евро за масирано проектиране, целта е още догодина да се задейства реално строителство по редица обекти едновременно, като проектът да приключи в рамките на до два мандата.
Отбрана, социална политика и здравеопазване
Отбраната като абсолютен приоритет: Седторът е най-големият бенефициент по отношение на капиталовите разходи – с 418 милиона евро/лв. повече спрямо 2026 година, с оглед на геополитическата обстановка и нуждата от развиване на способности.
Подкрепа за младите лекари: Отделят се 30 милиона за повишаване на заплатите на младите медицински специалисти.
Демография и семейство: Независимо от кризата, демографията остава основен фокус. Към заложените 47 млн. евро за Националната детска болница се добавят още 50 млн. евро целеви средства. Въвежда се и ново данъчно облекчение за детско развитие (спорт, здраве, образование), което ще изсветли и частните уроци.
Доходи и социална подкрепа: Заложено е чувствително увеличение на социалната подкрепа, както и ръст на минималната работна заплата, пенсиите и възнагражденията на учители, преподаватели и администрация.
Изключения от увеличението на заплатите: Ръст няма да има за Министерството на отбраната, МВР, силовите структури, магистратите, депутатите, министрите, заместник-министрите, началниците на кабинети и ръководствата на регулаторни органи.
Сигурност и бедствия: Бюджетът подсигурява договорите за първите два от общо шест противопожарни самолета, нов спасителен кораб, дигитализация за наблюдение и проектиране на опасните язовири, Национален център за контрол на безопасността по пътищата и пълноценно разгръщане на въздушната спешна помощ.