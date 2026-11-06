Политика

Радев: Бюджетът е камион без спирачки и ние трябва да го спрем

Предвидено е дефицитът да бъде 4,3%, минималната работна заплата ще бъде 660 евро

Радев: Бюджетът е камион без спирачки и ние трябва да го спрем
Снимка: БГНЕС
06 ное 26 | 13:05
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Григор Атанасов

Правителството официално представи Бюджет 2027 пред студентите, преподавателите и академичната общност в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Изборът на домакинството не е случаен – според премиера Румен Радев целта е била открито и прозрачно представяне на държавните финанси в диалог с гражданите, работодателите, синдикатите и младите хора, възползвайки се от технологичните възможности на университета, вместо традиционното изчитане на сухи цифри.

Описвайки тежката икономическа ситуация, премиерът направи ярка метафора: „Ако ме питате какво е Бюджет 2027, ще ви отговоря много просто – това е един тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта, и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно нагоре по склона. Това е задачата пред нас.“

Наследството на публичните финанси и икономическите предизвикателства

Премиерът изнесе детайлен анализ с таблици и графики, онагледяващ растящия дефицит и главоломно наливащия се държавен дълг, при който приходите все по-трудно покриват разходите. По данни на Евростат през 2025 г. дефицитът на начислена основа е достигнал 4% при заложени по-ниски нива, а разходите трайно са минали психологическата граница от 40% от БВП.

Радев отговори остро на критиките за необходимостта от свиване на разходите: „Всяка година разходите растат застрашително. Същите хора, които се движеха по траекторията на тези разходи, сега казват: „Свивайте!“. Добре, а вие защо не свихте? В тези разходи са и заплати, и пенсии, и социална подкрепа, и текуща издръжка, и капиталови разходи. Кое и как да подтиснем?“

Към тревожната картина се добавят и докладите на Сметната палата, които показват неразплатени задължения от 1,8 милиарда лева към общините и 0,77 милиарда към АПИ. Когато към тях се прибавят и 1,4 милиарда лева лихви за обслужване през 2027 г., държавата отива с близо 4 милиарда назад. Допълнително негативно влияние оказват растящата ножица между внос и износ (в полза на вноса), спадащото от четири години насам промишлено производство и критично ниските нива на преките чуждестранни инвестиции (чакат се резултатите за 2026 г.).

Премиерът коментира и политическата реакция около опозицията и документите на Сметната палата, определяйки я като „брилянтен кризисен пиар по учебник“, чрез който с анонимни листове е била създадена изкуствена истерия в медиите, заглушила истинското финансово наследство от хиляди фактури, договори и протоколи.

Основни цели и макрофинансови приоритети

Главните приоритети на Бюджет 2027 включват оздравяване на публичните финанси, засилване на социалната подкрепа и повишаване на доходите на фоне на реалната инфлация. Водещите дългосрочни цели на правителството са:

  • Връщане на разходите под 40% от БВП;

  • Свеждане на дефицита под 3% в периода 2028–2029 година;

  • Начало на намаляване на натрупания държавен дълг.

Средства ще бъдат насочени към стратегически сектори за ускорено икономическо развитие и дигитализация: образование, здравеопазване, отбрана, иновации, култура, спорт и ключова инфраструктура.

Административна реформа и оптимизация

Според премиера най-трудната част от програмата е свързана с административната реформа, като бе категорично подчертано, че няма да се правят механични съкращения, а целенасочени промени:

  • Централна администрация: Централните административни структури се свиват от 260 на 220, а ръководните длъжности се намаляват от 1868 до 1723.

  • Публични предприятия: Членовете в бордовете се съкращават от петима на трима, а прекалено високите възнаграждения се редуцират драстично, съобразно финансовото състояние на дружествата. Одитните комитети се премахват навсякъде, където законът не ги изисква задължително.

  • МВР и силов сектор: Предприети са мерки за освобождаване на щатни бройки (общо 5042), включително отстраняване на служители, съчетаващи пенсия със заплата, както и пречистване на оперативните структури от лица с неправомерно придобити ТЕЛК решения.

Борба с фалшивите ТЕЛК-ове

Във връзка с главоломно нарастващия брой на експертните решения, премиерът предупреди, че при досегашните темпове след десетилетие всеки българин ще бъде с ТЕЛК. Държавата ще продължи да защитава безусловно правата на хората с реални увреждания, но е разработила строги механизми за скрининг, пресичане и недопускане на фалшиви ТЕЛК-ове в бъдеще.

Икономически растеж, бизнес и инфраструктура

За подпомагане на икономиката и решаване на ключовите транспортни проблеми са предвидени:

  • Данъчни и инвестиционни облекчения: Прагът за регистрация по ДДС се увеличава до 80 000 евро. Насърчаването на инвестициите получава 60 млн. евро, а средствата за индустриални зони се увеличават с 51 млн. евро.

  • Подкрепа за средния бизнес: Прагът за признаване на приоритетни инвестиционни проекти пада от 25 на 15 млн. евро, а изискването за разкрити работни места – от 100 на 40.

  • Образование и ПЧП: Заделят се 10 млн. евро за средните професионални технически училища и 10 млн. евро за партньорство с международни институции за публично-частно партньорство (ПЧП).

  • Мащабно проектиране на магистрали: Според Радев завършването на цялата магистрална мрежа само с държавни пари би отнело 50 години. Чрез новия Закон за ПЧП и заделената рекордна сума от 65 млн. евро за масирано проектиране, целта е още догодина да се задейства реално строителство по редица обекти едновременно, като проектът да приключи в рамките на до два мандата.

Отбрана, социална политика и здравеопазване

  • Отбраната като абсолютен приоритет: Седторът е най-големият бенефициент по отношение на капиталовите разходи – с 418 милиона евро/лв. повече спрямо 2026 година, с оглед на геополитическата обстановка и нуждата от развиване на способности.

  • Подкрепа за младите лекари: Отделят се 30 милиона за повишаване на заплатите на младите медицински специалисти.

  • Демография и семейство: Независимо от кризата, демографията остава основен фокус. Към заложените 47 млн. евро за Националната детска болница се добавят още 50 млн. евро целеви средства. Въвежда се и ново данъчно облекчение за детско развитие (спорт, здраве, образование), което ще изсветли и частните уроци.

  • Доходи и социална подкрепа: Заложено е чувствително увеличение на социалната подкрепа, както и ръст на минималната работна заплата, пенсиите и възнагражденията на учители, преподаватели и администрация.

  • Изключения от увеличението на заплатите: Ръст няма да има за Министерството на отбраната, МВР, силовите структури, магистратите, депутатите, министрите, заместник-министрите, началниците на кабинети и ръководствата на регулаторни органи.

  • Сигурност и бедствия: Бюджетът подсигурява договорите за първите два от общо шест противопожарни самолета, нов спасителен кораб, дигитализация за наблюдение и проектиране на опасните язовири, Национален център за контрол на безопасността по пътищата и пълноценно разгръщане на въздушната спешна помощ.

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Автор Григор Атанасов

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1 Коментара
дълбоки реформи
преди 2 часа

Г-н Радев, по заплати, пенсии и социални разходи като ДЯЛ ОТ БЮДЖЕТА, ние сме на едно от ПОСЛЕДНИТЕ МЕСТА В ЕС! Кажете, КЪДЕ потъват милиардите на държавата? Пак ли ще плащаме на същите партийно-мафиотски фирми, които ограбват държавата? Пак ли ще помагаме Приоритетно на Украйна, която е най-корумпираната държава в Европа? ПАК ли ще даваме МИЛИАРДИ за въоръжение, които другите страни придобиват в пъти по-евтино? ДО КОГА ще сме на ПЪРВО място по НЕРАВЕНСТВО В ДОХОДИТЕ? И на последно място по продължителност на живота?

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