Радев: Бюджетът е камион без спирачки и ние трябва да го спрем

Правителството официално представи Бюджет 2027 пред студентите, преподавателите и академичната общност в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Изборът на домакинството не е случаен – според премиера Румен Радев целта е била открито и прозрачно представяне на държавните финанси в диалог с гражданите, работодателите, синдикатите и младите хора, възползвайки се от технологичните възможности на университета, вместо традиционното изчитане на сухи цифри.

Описвайки тежката икономическа ситуация, премиерът направи ярка метафора: „Ако ме питате какво е Бюджет 2027, ще ви отговоря много просто – това е един тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта, и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно нагоре по склона. Това е задачата пред нас.“

Наследството на публичните финанси и икономическите предизвикателства

Премиерът изнесе детайлен анализ с таблици и графики, онагледяващ растящия дефицит и главоломно наливащия се държавен дълг, при който приходите все по-трудно покриват разходите. По данни на Евростат през 2025 г. дефицитът на начислена основа е достигнал 4% при заложени по-ниски нива, а разходите трайно са минали психологическата граница от 40% от БВП.

Радев отговори остро на критиките за необходимостта от свиване на разходите: „Всяка година разходите растат застрашително. Същите хора, които се движеха по траекторията на тези разходи, сега казват: „Свивайте!“. Добре, а вие защо не свихте? В тези разходи са и заплати, и пенсии, и социална подкрепа, и текуща издръжка, и капиталови разходи. Кое и как да подтиснем?“

Към тревожната картина се добавят и докладите на Сметната палата, които показват неразплатени задължения от 1,8 милиарда лева към общините и 0,77 милиарда към АПИ. Когато към тях се прибавят и 1,4 милиарда лева лихви за обслужване през 2027 г., държавата отива с близо 4 милиарда назад. Допълнително негативно влияние оказват растящата ножица между внос и износ (в полза на вноса), спадащото от четири години насам промишлено производство и критично ниските нива на преките чуждестранни инвестиции (чакат се резултатите за 2026 г.).

Премиерът коментира и политическата реакция около опозицията и документите на Сметната палата, определяйки я като „брилянтен кризисен пиар по учебник“, чрез който с анонимни листове е била създадена изкуствена истерия в медиите, заглушила истинското финансово наследство от хиляди фактури, договори и протоколи.

Основни цели и макрофинансови приоритети

Главните приоритети на Бюджет 2027 включват оздравяване на публичните финанси, засилване на социалната подкрепа и повишаване на доходите на фоне на реалната инфлация. Водещите дългосрочни цели на правителството са:

Връщане на разходите под 40% от БВП;

Свеждане на дефицита под 3% в периода 2028–2029 година;

Начало на намаляване на натрупания държавен дълг.

Средства ще бъдат насочени към стратегически сектори за ускорено икономическо развитие и дигитализация: образование, здравеопазване, отбрана, иновации, култура, спорт и ключова инфраструктура.

Административна реформа и оптимизация

Според премиера най-трудната част от програмата е свързана с административната реформа, като бе категорично подчертано, че няма да се правят механични съкращения, а целенасочени промени:

Централна администрация: Централните административни структури се свиват от 260 на 220, а ръководните длъжности се намаляват от 1868 до 1723.

Публични предприятия: Членовете в бордовете се съкращават от петима на трима, а прекалено високите възнаграждения се редуцират драстично, съобразно финансовото състояние на дружествата. Одитните комитети се премахват навсякъде, където законът не ги изисква задължително.

МВР и силов сектор: Предприети са мерки за освобождаване на щатни бройки (общо 5042), включително отстраняване на служители, съчетаващи пенсия със заплата, както и пречистване на оперативните структури от лица с неправомерно придобити ТЕЛК решения.

Борба с фалшивите ТЕЛК-ове

Във връзка с главоломно нарастващия брой на експертните решения, премиерът предупреди, че при досегашните темпове след десетилетие всеки българин ще бъде с ТЕЛК. Държавата ще продължи да защитава безусловно правата на хората с реални увреждания, но е разработила строги механизми за скрининг, пресичане и недопускане на фалшиви ТЕЛК-ове в бъдеще.

Икономически растеж, бизнес и инфраструктура

За подпомагане на икономиката и решаване на ключовите транспортни проблеми са предвидени:

Данъчни и инвестиционни облекчения: Прагът за регистрация по ДДС се увеличава до 80 000 евро. Насърчаването на инвестициите получава 60 млн. евро, а средствата за индустриални зони се увеличават с 51 млн. евро.

Подкрепа за средния бизнес: Прагът за признаване на приоритетни инвестиционни проекти пада от 25 на 15 млн. евро, а изискването за разкрити работни места – от 100 на 40.

Образование и ПЧП: Заделят се 10 млн. евро за средните професионални технически училища и 10 млн. евро за партньорство с международни институции за публично-частно партньорство (ПЧП).

Мащабно проектиране на магистрали: Според Радев завършването на цялата магистрална мрежа само с държавни пари би отнело 50 години. Чрез новия Закон за ПЧП и заделената рекордна сума от 65 млн. евро за масирано проектиране, целта е още догодина да се задейства реално строителство по редица обекти едновременно, като проектът да приключи в рамките на до два мандата.

Отбрана, социална политика и здравеопазване