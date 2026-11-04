Шефът на КЕВР успокои потребителите. Решението за цените на тока и парното

Потребителите могат да бъдат спокойни – към момента няма основания за увеличение на цените на електроенергията и парното. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски.

Той уточни, че ситуацията може да се промени в зависимост от развитието на геополитическите събития и движението на цените на международните пазари.

„Нямаме контрол върху геополитическите събития, за да можем да прогнозираме точно какво ще се случи до края на годината. Разчитаме на моментни снимки на финансовите пазари“, посочи Младеновски.

Успокоението идва на фона на сериозното поскъпване на природния газ. На 2 ноември КЕВР утвърди цена от 58,43 евро за мегаватчас без таксите за достъп и пренос, акциза и ДДС. Това е увеличение с 32,52% спрямо октомври. По тази цена „Булгаргаз“ ще продава синьото гориво на крайните снабдители и топлофикационните дружества.

Според председателя на регулатора поскъпването е било неизбежно, тъй като България не разполага със собствен добив на природен газ и разчита на внос, чиято цена се определя от международните пазари.

Газовият микс на „Булгаргаз“ включва количества по дългосрочни договори, които осигуряват известна стабилност, както и доставки, закупувани на спот пазарите. По думите на Младеновски геополитическата обстановка и политическите решения в Европа са довели до рязък скок на борсовите цени, които през последния месец са преминали 100 евро за мегаватчас.

Допълнителен фактор е доставеният втечнен природен газ, закупен от „Булгаргаз“ в началото на отоплителния сезон за нуждите на топлофикациите и бизнеса. Тези количества са намалили относителния дял на азерския газ в общия микс, а останалите доставки са били осигурени на значително по-високи пазарни цени.

По отношение на скъпия газ, съхраняван в газохранилището в Чирен, Младеновски потвърди, че там има количества, придобити на цена около 95 евро за мегаватчас. Той обаче увери, че те не оскъпяват настоящия газов микс на дружеството.

„Той си е останал там и стои като пасив в баланса на дружеството. Ще го използваме и него, ако пазарът позволява“, обясни председателят на КЕВР.