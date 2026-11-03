Големият пробив на Тръмп с Иран! Цената на петрола тръгна надолу

Тръмп направи своя пробив в Иран и то в часовете на междинните избори. Светът влезе в най-неочакваната геополитическа деескалация, а петролът започна бързо да поевтинява на световните пазари

В момент, в който Близкият изток изглеждаше пред прага на тотална ядрена катастрофа, дипломатически канали от Доха и Исламабад взривиха информационното пространство. САЩ и Иран са одобрили проектоспоразумение, изготвено от извънредния посреднически екип на Катар и Пакистан.

Информацията, разкрита първо от катарския авторитетен вестник „Al-Araby Al-Jadeed“ и потвърдена от дипломатически източници в региона, сочи, че американска делегация спешно пътува за Доха за директни преговори с ирански висши представители.

Това е радикален завой, след като до този момент контактите се водеха единствено под масата.

Ядрени отстъпки срещу милиарди

Според изтеклия меморандум за разбирателство, Доха и Исламабад са успели да договорят т.нар. „синхронна капитулация“:

Според нея Техеран ще обяви мащабни отстъпки и замразяване на части от спорната си ядрена програма. А Вашингтон в същия час ще обяви размразяването на ирански активи за милиарди долари в чуждестранни банки и ще смекчи финансовите санкции.

Проектът вече е бил представен и е получил зелена светлина от регионалните лидери Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ), което гарантира стабилност на споразумението.

Извънредният мирен план на Иран, който съдържа 7 ключови стъпки, според говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаей, може да бъде задействан в рамките на 48 часа.

Пробивът идва на фона на брутални събития от последните часове. Докато дипломатите са пиели чай в Доха, американските сили са нанесли въздушни удари в Южен Иран срещу ракетни площадки и миниращи катери на Иранската революционна гвардия.

Именно сигурността на Ормузкия проток, най-важната нефтена артерия на планетата, е втората голяма точка в пакта.

Иран се е съгласил да гарантира свободното корабоплаване и да прекрати атаките срещу търговски кораби в замяна на икономически глътка въздух.

Ефектът Тръмп

Анализаторите са категорични, че този бърз пробив носи почерка на Белия дом на Доналд Тръмп, чийто екип, начело със специалния пратеник Стив Уиткоф, бърза да затвори конфликтните огнища по света. След като вчера беше обявено, че Тръмп събира Украйна и Русия на преговори следващата седмица, днешният ядрен пробив с Иран показва, че Вашингтон действа с невиждан досега дипломатически натиск.

Световните пазари веднага реагираха на новината, като цената на петрола започна бързо да пада след седмици на опасни пикове