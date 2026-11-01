Тръмп хвърли бомба. Иска трети мандат!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал да се кандидатира за още един мандат, ако законът му позволи това.

Това съобщи Fox News, като цитира президента, който бе на гости в подкаста Pod Force One на New York Post.

Бих искал да се кандидатирам отново, но формулировката (на 22-рата поправка на Конституцията на САЩ) е много строга, каза Тръмп.

Той припомни, че му остават още две години като президент на САЩ, но добави: "Това е дълъг период, в който можеш да направиш много".

Президентът на САЩ каза още, че икономиката на страната никога досега не е била толкова силна.

По закон вторият мандат на Тръмп като президент трябва да приключи през януари 2029 г. 22-рата поправка на Конституцията на САЩ, приета през 1951 г., ограничава мандата на президента до два мандата.

Въпреки това, настоящият американски лидер многократно е допускал възможността да се кандидатира за трети мандат.

Тръмп спечели изборите за втори път през ноември 2024 г., като разгроми кандидата на демократите Камала Харис.

Първият път, когато оглави американската администрация, беше през 2017-2021 г.