Урсула поздрави Илияна Йотова за победата

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова по повод изборния ѝ успех на президентския балотаж в България.

В социалната мрежа X Фон дер Лайен изрази готовност за продължаване на съвместната работа с новоизбрания държавен глава по приоритетни за страната и Съюза теми. Изборът ѝ за ключови акценти в бъдещето партньорство включва укрепването на сигурността и отбраната, повишаването на икономическата конкурентоспособност и постигането на пълна енергийна независимост.

„От сигурността и отбраната до нашата конкурентоспособност и енергийна независимост – очаквам с нетърпение да продължим съвместната си работа. За силна България в силна Европа“, гласи посланието на шефа на ЕК.