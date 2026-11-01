Гюров изненадан от балотажа. Не каза "НЕ" за нова партия

Андрей Гюров направи първия си коментар след края на изборния ден. Той изрази благодарност към всички граждани, упражнили правото си на глас, към семейството си, подкрепилите го политически сили и целия си екип.

„Приемаме резултатите, колкото и изненадващо да е разминаването между първоначалните екзитполове и последвалото паралелно преброяване“, заяви Гюров. Но призна, че голямата разлика, с която той и Кандев, загубиха балотажа от Илияна Йотова го е изненадала.

Той подчерта, че въпреки края на кампанията, отговорността пред обществото остава: „Създадохме добра платформа, върху която може да се надгражда. Като общество трябва да търсим обединение, а държавата е длъжна да работи за гражданите.“

Искам да благодаря на семейството си, което беше зад мен през цялото време и ми оказваше изключителна подкрепа. Благодаря на г-н Кандев, че се включи в тази битка, както и на целия инициативен комитет, чиито членове нито за миг не спряха да ни подкрепят, да работят, да разговарят с българските граждани и да разпространяват посланията, които искахме да отправим към тях“, заяви Андрей Гюров.

Няколко пъти той бе попитан от репортери дали ще прави нов политически проект на база подкрепата, която е получил, както и дали ще се бори да стане лидер на дясното, обединявайки всички формации в него, но Гюров не каза "НЕ". С което остави отворена вратичка за трансформации в партиите на умнокрасивитета.