Мързеливи пирожки с кисело мляко – пухкави, златисти и неустоимо вкусни!

Приготвят се бързо и лесно, без месене и разточване на тесто. С яйца, пресен зелен лук и кашкавал те са чудесна идея за вкусна закуска или бърза вечеря.

ПРОДУКТИ: За тестото: 400 г кисело мляко, 1 яйце, 1/2 ч.л. сол, 1 ч.л. захар, 1 ч.л. сода бикарбонат, 350–380 г брашно,

За плънката: 2 сварени яйца, 1 връзка пресен зелен лук, 80 г настърган кашкавал, олио за пържене

ПРИГОТВЯНЕ: В купа сложете киселото мляко, яйцето, солта и захарта. Разбъркайте добре.

Добавете содата бикарбонат и постепенно добавяйте брашното. Разбъркайте до получаването на гъсто и лепкаво тесто. Започнете с 350 г брашно и при нужда добавете още малко.

Към готовото гъсто тесто добавете сварените и нарязани на ситно яйца, нарязания пресен зелен лук и настъргания кашкавал. Разбъркайте добре, за да се разпределят равномерно в тестото.

Загрейте олио в тиган на умерен огън.

С помощта на лъжица загребвайте от сместа и я поставяйте в тигана. Оформяйте малки пирожки и ги пържете на умерен огън от двете страни, докато станат равномерно златисти и добре изпечени отвътре.

ВАЖНО: Не правете пирожките прекалено дебели и не усилвайте огъня. Така няма да се изпържат равномерно и ще останат сурови и лепкави в средата.