Най-хрупкавото печено пиле за вечеря. Две тайни съставки

Как да направим най-вкусното и най-хрупкано печено пиле за вечеря. Не се отчайвайте - две тайни съставки и един прост трик превръщат месото в истинско произведение на кулинарното изкуство.

Необходими продукти

Едно цяло пиле (около 1.5 - 2 кг)

50 грама масло (меко или разтопено)

2 супени лъжици зехтин или олио

1 супена лъжица сол

1 чаена лъжичка прясно смлян черен пипер

1 чаена лъжичка сладък червен пипер

Половин чаена лъжичка чесън на прах

Тайните съставки - няколко стръка прясна мащерка или розмарин

Една глава чесън, разрязана на две по хоризонтала

Половин лимон

Подготовка на пилето за максимална хрупкавост

Цялата тайна на хрупкавата коричка се крие в сухотата на кожата. Измийте пилето под със студена вода и го подсушете перфектно отвън и отвътре с домакинска хартия.

Ако разполагате с малко повече време, оставете подсушеното пиле в хладилника без покритие за няколко часа или дори за цяла нощ. Това ще изсуши допълнително повърхностния слой на кожата, което гарантира невероятен хрупкав ефект при печене.

Овкусяване и пълнене

Смесете в малка купа солта, черния пипер, червения пипер и чесъна на прах. Внимателно отделете кожата на пилето от гърдите и бутовете с пръсти, без да я скъсвате. Намажете част от мекото масло директно под кожата, както и по цялата външна повърхност на пилето.

Натрийте подготвената подправкова смес навсякъде по кожата и във вътрешността на корема. Напълнете кухината на пилето с половин лимон, разрязаната глава чесън и стръковете пресни подправки, за да придадат аромат и сочност на месото по време на печене. Завържете краката му с кухненски конец, за да запази равномерна форма.

Технология на печене

Загрейте фурната предварително до 200 градуса по Целзий. Поставете пилето в тава за печене, за предпочитане върху решетка, така че циркулацията на горещия въздух да обхване долната му част и да предотврати запарването на кожата.

Печете пилето около час и десет минути до час и половина, в зависимост от неговото тегло. На всеки тридесет минути може да поливате отделената сочна мазнина върху гърдите му. Ако забележите, че кожата започва да се зачервява твърде бързо в началото, покрийте я леко с фолио, но го махнете през последните петнадесет минути, за да се постигне перфектният златист завършек.

Финални щтрихи преди сервиране

След като извадите готовото пиле от фурната, е изключително важно да го оставите да почине поне десет до петнадесет минути на дървена дъска, преди да го разкроите. Това позволява на сосовете да се разпределят равномерно в месото, без да изтекат на сухата тава, а коричката запазва своята хрупкавост. Нарежете го и го поднесете с любимата си гарнитура.