Топла курбан чорба за Петковден

14 октомври - Петковден е един от значимите есенни празници в българския календар. На този ден православните християни почитат света Петка, а според народните традиции празникът бележи края на активната земеделска работа и началото на подготовката за студените месеци.

Празничната трапеза на Петковден се различава в отделните краища на България. Всяко семейство и всеки регион имат свои обичаи, затова няма строго определено меню. Сред традиционните ястия са домашният хляб, месните гозби, курбан чорбата, сармите и ястията с праз – продукти, характерни за есенния сезон.

Курбан чорба за Петковден

Продукти: овче месо (с кокал) - 1.5 кг или друг вид, вода - около 4 л, лук - 2 големи глави, моркови - 2 бр., чушки - 2 бр. (по възможност зелени), домати (обелени или от консерва) - 2 бр., ориз - 150 г, масло или олио - 4 с.л., пресен магданоз - 1 връзка, пресен джоджен - 1 връзка, сол - на вкус, черен пипер - на вкус, дафинов лист - 1 - 2 бр.

Приготвяне: Овчето месо се измива добре, нарязва се на порции и се поставя в голяма тенджера (или казан, ако курбанът се приготвя на открито). Залива се с около 4 литра студена вода и се оставя да заври. Образувалата се пяна се отстранява с решетъчна лъжица.

Месото се вари около 2–2,5 часа, докато омекне добре. За по-богат вкус част от него може да се обезкости, нареже на дребно и върне в чорбата преди сервиране.

Добавят се нарязаният лук, морковите и чушките, дафиновият лист, малко сол и черен пипер. Варенето продължава още около 30 минути.

След това се прибавят нарязаните домати и предварително измитият ориз. Чорбата се готви, докато оризът омекне напълно.

Накрая се добавят мазнината, ситно нарязаният магданоз и джодженът, които придават на ястието свеж аромат.

Курбан чорбата от овче месо за Петковден се оставя да поври още около 5 минути, след което се отстранява от огъня. Поднася се топла заедно с празничната погача.