Гъста, нежна и вкусна домашна майонеза може да се приготви само за две минути, при това без нито едно яйце. Рецептата е изключително лесна, не изисква специални кулинарни умения и позволява да използвате продукти, които вероятно вече имате в кухнята. Полученият сос е подходящ за салати, сандвичи, печени картофи и различни предястия. А най-хубавото е, че сами определяте колко солен, пикантен или ароматен да бъде.

Шест продукта и майонезата е готова

Рецептата е публикувана в кулинарния сайт Imagelicious, който предлага бърз начин за приготвяне на майонеза без сурови яйца. За разлика от класическата рецепта тук основата е прясно мляко, което в комбинация с растителната мазнина и малко оцет образува гъст, гладък сос.

Необходимите продукти са:

Половин чаена чаша олио или зехтин, около 120 мл.

Четвърт чаена чаша прясно мляко с масленост 2-3%, около 60 мл.

Една чаена лъжичка ябълков или обикновен оцет.

Половин чаена лъжичка сол.

Една чаена лъжичка горчица.

Щипка куркума по желание, за приятен жълтеникав цвят.

Изсипете всички съставки във висок и сравнително тесен съд, подходящ за пасатор. Включете уреда на висока скорост и разбивайте около 30-40 секунди, докато сместа стане плътна и кремообразна. Ако е необходимо, продължете разбиването още малко, докато получите желаната консистенция.

Малкият трик за идеална гъстота

Една от най-важните съставки е оцетът. Той не само придава лека киселинност, но и подпомага сгъстяването на сместа. Според авторката на рецептата без достатъчно киселина сосът може да остане прекалено течен. Ако майонезата не се сгъсти добре, добавете малко оцет и разбийте отново.

За по-мек вкус използвайте олио с неутрален аромат. Зехтинът също е подходящ, но ще придаде по-отчетлив собствен вкус на соса. Куркумата не е задължителна, но малко количество ще направи цвета по-близък до този на традиционната майонеза.

Как да я направите още по-вкусна

Готовата домашна майонеза позволява различни добавки според ястието, за което ще я използвате. Малко чесън или чесън на прах я превръща в чудесен сос за печени картофи и месо. Сушените билки и ситно нарязаният магданоз придават свеж аромат, а щипка червен или лют пипер е подходяща за любителите на пикантните вкусове.

Може да добавите и няколко капки лимонов сок за по-свеж вкус. Ако искате по-малко количество, просто намалете всички съставки наполовина, като запазите съотношението между млякото и мазнината.

Домашната майонеза се съхранява в добре затворен съд в хладилник. Авторката на рецептата посочва срок от 7 до 10 дни, но е важно да се използват пресни продукти, чисти съдове и сосът да се държи постоянно охладен. При промяна в миризмата, цвета или вкуса не бива да се консумира.