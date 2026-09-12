Колко дълго можем да съхраняваме отворена майонеза?
Диетолози посочват ясни срокове и признаци, които не бива да се пренебрегват
Следете всички новини, анализи и коментари за Майонеза. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Диетолози посочват ясни срокове и признаци, които не бива да се пренебрегват
Актрисата обожава домашната храна
Сцената се разиграла във влак
Приготвя се за минути и само с няколко съставки
Най-полезният сос е този, който се приготвя в домашни условия
Касова бележка предизвика истински пожар
В състояние са да обострят астматичните заболявания През последните дни в обществото избухна разгорещен дебат с какво всъщност се храним, породен от...
Сосовете без яйца да се казват по друг начин, настояват от "Активни потребители" Трябва ли задължително да има яйца в майонезата? Този въпрос сблъск...
За да се нарече майонеза един продукт трябва да съдържа растително масло Не е задължително един продукт да съдържа яйца, за да се нарече майонеза. Т...
Пробутват ни майонеза без яйца, но пълна с нишесте, захар и вода ни пробутват. Това разкри проверка на Асоциация "Активни потребители", която е тества...
В 6 от 16 изследвани от Асоциация "Активни потребители" майонези у нас няма яйца. Класическата рецепта за майонеза е с две основни съставки – растит...
В осмото издание на кулинарния конкурс Спечели с Рецептите на „Краси" бяха получени 17 894 рецепти на ястия с майонеза. Феновете на вкусната надпревар...
Отличието на глобалната организация на Superbrands е признание за изключителната репутация на марката. Вече повече от 20 години майонеза „Краси" е най...