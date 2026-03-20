Катето Евро готви чудни нудъли на внучката си - рецептата!

Домашно приготвената храна и българската кулинарна традиция са в основата на кухнята на Катето Евро. Актрисата е един от топ готвачите на републиката още много преди телевизионните формати тип „Мастършеф“ да станат популярни. Катето признава, че не обича да импровизира в кухнята. Тя готви стриктно по рецепти – така, както е научена от майка си и баба си. „Отгледана съм от тях. От майка ми и баба ми знам толкова много рецепти, които харесвам и спазвам точно. Не ми допада идеята да смесвам и да експериментирам с подправки“, споделя тя пред новия вестник "Супер магазин". Според нея подобни кулинарни волности крият риск, защото не всички мерудии си подхождат.

Актрисата пази старите тефтери с рецепти, от които черпи вдъхновение и до днес, макар понякога да се заглежда и по идеи от интернет. И все пак класиката остава водеща.

„Слагам куркума на пилето фрикасе и става изключително вкусно“, издава един от малките си кулинарни трикове. За внучката си приготвя по-леки и модерни ястия. „Правя ѝ нудъли – тя засега се очертава като вегетарианец. Приготвям ги със зеленчуци, сусамово олио и соев сос“, разказва с усмивка Евро. В нейната кухня на почит е родната школа. Тя не се увлича по чужди стилове или екзотични географски кухни. Българската храна остава нейният фаворит. Всичко, което може да се приготви у дома, тя не купува от магазина. Например майонезата винаги е домашно разбита с блендер най-вече зимата, когато прави руска салата. Катето откровено признава, че обича пърженото и пържолите, и картофите, макар да е наясно, че не е най-здравословният избор. Но пък когато е подходящо, готви в мултикукър. Заради съветите за правилно хранене обаче се опитва да избягва колбасите, въпреки че много ги харесва.

