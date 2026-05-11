Без метро до две ключови станции

От днес до 20 юни 2026 г. линия 3 на метрото ще се движи с променен маршрут - влаковете ще обслужват участъка между метростанциите "Горна баня" и "Орлов мост". Временно няма да работят станциите "Театрална" и "Хаджи Димитър", съобщиха от "Метрополитен“.

Промяната се налага заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта, от която ще бъде изградено отклонение на третия метродиаметър към кварталите "Слатина" и "Младост".

За периода ще бъде въведена временна организация на движението, а информация за заместващия транспорт ще публикува Центърът за градска мобилност, уточняват от "Метрополитен“.

От 11 май до 20 юни 2026 г. ще бъде разкрита и временна автобусна линия № М3 с маршрут от площад "Орлов мост" до ж.к. "Левски Г", която ще обслужва пътниците заради спирането на движението на метровлаковете в засегнатия участък.

