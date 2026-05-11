Времето прави рязък завой по обяд

Атмосферното налягане продължава бавно да се понижава и остава под обичайното за май. Денят започва със слънце, но следобед небето над много райони на страната ще стане неспокойно.

Очаква се развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, а на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток.

Максималните температури ще достигнат между 22° и 27°, а по Черноморието ще останат по-ниски. В София термометрите ще показват около 23°.

Над планините облаците също ще се развиват активно и следобед ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По високите части на Рила и Пирин ще духа по-силен вятър от запад-югозапад. Температурите на 1200 метра ще бъдат около 17°, а на 2000 метра – около 10°.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, макар че над южните райони временно облачността ще се увеличава и на места ще превали. Възможни са и гръмотевици. Максималните температури там ще са между 17° и 22°, а морската вода остава сравнително хладна – 14°-15°.

В София слънцето изгрява в 6:09 ч. и залязва в 20:38 ч., а денят продължава 14 часа и 29 минути. Луната е във фаза един ден след последна четвърт.

