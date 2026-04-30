Майски сняг затрупа цъфналите дръвчета

Силен снеговалеж започна в по-високата част на Троянско. На над 1100 метра надморска височина дъждът се обърна в сняг, с тенденция за натрупване на снежна покривка. Цветята и цъфналите дръвчета в Балкана побеляха, съобщава NOVA.

Прогнозата е валежът да продължи до късно през нощта и в ранните часове в петък.

По-рано днес бе съобщено, че сняг вали на хижа Пършевица във Врачанско. Снимката с рядкото метеорологично явление за края на април разпространи Вълкана Зорова, предаде bTV.

От "Метео Балканс" предупреждават, че е възможно по високите квартали на София да завали сняг.

Сняг се очаква още в района на Драгоман, Трънско и Пернишко.

За студ и значителни валежи предупреждават синоптиците. Оранжев и жълт код с предупреждения за дъжд важат за по-голямата част на страната.

