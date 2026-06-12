Синоптиците бият аларма: Идват урагани, порои и градушки

Урагани, порои и градушки ни чакат в следващите дни. Синоптиците от "Метео Балканс" предупредиха за опасно време.

След преминаването на студения фронт през следващите три дни ни очаква постепенно затопляне, като температурите в страната отново ще достигнат типичните за сезона стойности около и над 30–32°C. Въпреки че времето временно ще се стабилизира, атмосферата над региона ще остане изключително динамична.

Причината за това е приближаваща фронтална зона, разположена северно от Балканския полуостров, която ще създаде перфектни условия за развитието на мощни гръмотевични бури, гласи прогнозата.

Около 14 юни тези въздушни маси ще достигнат части от Централна Сърбия и Румъния, като на места процесите ще бъдат интензивни и добре организирани.

В метеорологията тези явления са известни като мезо-конвективни системи (MCS).

Обикновено тези системи обхващат огромни територии и носят със себе си ураганни ветрове, поройни валежи и локални градушки. Най-често те се формират в следобедните часове, но поради голямата си енергия често остават активни и през нощта.

Прогнозите на двата основни метеорологични модела – регионалния 4х4 и „Аладин“ – показват почти пълно сходство. Тези специфични бури се образуват най-често през месеците юни и юли, развивайки се на границата между две коренно различни въздушни маси.

В конкретния случай ситуацията се усложнява от сблъсъка между термичен гребен, свързан с антициклон южно от Балканите, и студен въздух, проникващ над Централна и Източна Европа.

Очаква се мощните конвективни системи да причинят материални щети в Сърбия и Унгария, пише "Метео Балканс".

Метеоролозите предупреждават, че ако бурите достигнат територията на Румъния и България преди залез слънце (когато приземната енергия е най-голяма), у нас могат да се развият екстремни явления. Те включват опасно силни ветрове с пориви над 100 км/ч и падането на едра градушка.

Най-висок риск от силни бури има за районите на Западна и Северозападна България. Макар че мезо-конвективните системи са изключително трудни за точно локализиране в дългосрочен план, изчислителните модели са единодушни, че условията за тяхното формиране вече са налице.

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