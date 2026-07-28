Голям пожар заклещи Варна!

Голям пожар е избухнал в района на Острова под Аспаруховия мост във Варна, става ясно от кадри, публикувани в социалните мрежи.

На видео, разпространено от Г. Георгиев във Facebook, се виждат огромни пламъци и гъсти облаци черен дим, които се издигат високо над Южната промишлена зона и се забелязват от различни части на града.

Към момента не е ясно какво точно гори. Според първоначалната информация е възможно пожарът да е обхванал кораб, намиращ се на ремонт, или производствен обект в района. Официално потвърждение за причината и мястото на инцидента все още няма.

Очевидци съобщават, че към мястото се насочват екипи на пожарната, като в района се чуват сирени на специализираните автомобили.

Засега няма информация за пострадали хора или за мащаба на нанесените щети.

Очаква се в следващите часове компетентните институции да дадат повече подробности за пожара и причините за възникването му.