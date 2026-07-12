След половин век чакане! Ремонтират символа на Варна

Половин век след като над Варненското езеро се издига едно от най-впечатляващите инженерни съоръжения в България, Аспаруховият мост най-сетне получава шанс за пълно обновяване.

Новината, която поколения варненци чакат, вече е факт - започва подготовката за най-мащабния ремонт на моста в неговата история. Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Варна работят по проекта, след като е приет техническият доклад за състоянието на съоръжението. Предстои изработване на задание за проектиране и определяне на конкретния обхват на строителните дейности.

За варненци това не е просто ремонт на бетон, стомана и асфалт. Това е операция върху сърцето на града.

Защото Аспаруховият мост не е просто път. Той е връзката между стара Варна и кварталите на юг от канала, между пристанището и магистралите, между хилядите хора, които всеки ден пътуват за работа, училище и бизнес.

Мостът, който промени съдбата на Варна

Когато е открит през 1976 г., Аспаруховият мост е истинско инженерно чудо. С дължина около два километра той се превръща в най-дългия мост в България и един от най-значимите транспортни обекти на Балканите. Построяването му променя картата на Варна - градът вече има директна връзка със стратегическите райони на юг от Варненското езеро.

Под моста минават кораби, над него - хиляди автомобили дневно. Съоръжението се превръща в символ на индустриалния подем на морската столица.

Но времето започва да оставя своите следи. Морският климат, соленият въздух, огромният трафик и липсата на цялостна модернизация постепенно превръщат поддръжката на моста в едно от най-големите инфраструктурни предизвикателства за България.

Защо ремонтът се забави толкова?

За Аспаруховия мост се говори за основен ремонт от години. През 2016 г. беше извършен ремонт за около 35 млн. лева, но тогава бяха обновени само част от съоръженията - три от общо 11-те, които изграждат комплекса на моста.

Това остави големия въпрос без отговор: кога ще бъде направена истинската реконструкция?

Причините са много - огромната сложност на проекта, необходимостта движението да не бъде прекъсвано, високата цена и липсата на готово алтернативно трасе за десетките хиляди автомобили, които ежедневно преминават по моста.

Не просто ремонт, а нов живот за моста

Новият проект няма да бъде само козметично обновяване. Сред обсъжданите елементи са укрепване на конструкцията, подобряване на безопасността, обновяване на осветлението, парапетите, транспортната организация и възможностите за пешеходци и велосипедисти.

Една от големите задачи ще бъде как ремонтът да се извърши без Варна да бъде блокирана. Защото Аспаруховият мост няма лесен заместител.

Всеки сериозен проблем по него може да засегне десетки хиляди жители на кварталите „Аспарухово“, „Галата“ и южните райони на града.

Вторият мост – голямата мечта на Варна

Покрай ремонта отново се връща и старата идея – Варна да има втори мост над Варненското езеро. Той би дал възможност за по-добро управление на трафика и би намалил зависимостта на целия град от едно-единствено съоръжение.

Идеята за втори Аспарухов мост е свързвана и с бъдещото развитие на автомагистрала „Черно море“.

Половин век история, започва ново броене

Аспаруховият мост е преживял икономически промени, кризи и поколения варненци. По него са минали първите автомобили на хора, които днес водят внуците си по същия маршрут. От него хиляди пъти е започвало лятото на туристите, пристигащи към морето.

Сега идва моментът мостът да получи грижата, която дълго е чакал. Защото някои съоръжения не са просто инфраструктура. Те са памет. А Аспаруховият мост е една от големите истории на Варна.

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