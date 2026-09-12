След половин век чакане! Ремонтират символа на Варна
Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Варна работят по проекта
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Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Варна работят по проекта
Бият аларма във Фейсбук
Инцидентът е станал тази сутрин в 6.30 часа
Излязоха резултатите от аутопсията
Моят Недялко го няма, написа Теодора Георгиева
Клипчето вече има стотици коментари и споделяния.
45-годишният шофьор загина на място
Пътният инцидент е станал в 10.20 часа днес на изхода на съоръжението.
Мотивите и обстоятелствата за трагедията все още са неясни
Инцидентът е станал на Аспаруховия мост във Варна
Все още не е ясна самоличността на мъжа
Искаме общината да управлява минералните източници, които са на наша територия - За трети път ще гостува световната регата "Тол шипс" - Вече осигури...
Ремонтът на Аспарухов мост във Варна ще продължи през септември. Това заяви пред журналисти във Варна министърът на регионалното развитие и благоустро...
До края на юни ще приключи първата част от ремонта на Аспаруховия мост във Варна, за да се избегнат тапите през активния туристически сезон. Това заяв...
Ремонтът на Аспарухов мост предизвика километрични задръствания и блокира достъпа на жителите на кв. Аспарухово до вътрешността на Варна, съобщи Канал...
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и кметът на община Варна Иван Портних дадоха старт на ремонтните дейности по Ас...
Тяло на млад мъж е намерено в морето под Аспаруховия мост. Това съобщи пред "Фокус" Ирена Петричева от ОД на МВР – Варна. Около 09, 30 часа вчера е п...
"Във Варненска област приоритет за нас е да започнем с ремонта на Аспаруховия мост, тъй като за целия проект е необходима огромна инвестиция". Това об...
Тролеят, който избухна в пламъци на Аспаруховия мост, е наполовина изгорял. Шофьорът и кондукторката са успели да евакуират пътниците по време на инц...
Община Варна е заделила достатъчно средства за проектиране на ремонта на Аспаруховия мост, което е наш ангажимент. Реализацията обаче ще стане с пари...