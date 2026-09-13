След половин век чакане! Ремонтират символа на Варна
Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Варна работят по проекта
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Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Варна работят по проекта
Тялото му било намерено в района на дефектиралата тръба във Варненското езеро
Жената попаднала в щорм и едва не се удавила.
Варна. Труп на мъж е бил открит във водите на Варненското езеро. Тялото е намерено близо до новата рейдова кула в Аспаруховия парк вчера, съобщиха от...