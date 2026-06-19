Внимание! Заради опасни бактерии забраниха къпането на този наш плаж

Сериозен удар по старта на летния сезон по Северното Черноморие. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна наложи пълна забрана за къпане на емблематичния Офицерски плаж в морската ни столица. Драстичната мярка е предприета след извънредни лабораторни изследвания, които са открили изключително опасни нива на патогенни бактерии в морската вода.

Коктейл от зарази във водата

Редовният мониторинг на крайбрежната зона е показал силно завишени и рискови стойности на бактерията Ешерихия коли, както и на чревни ентерококи. Според официалното и категорично становище на санитарните експерти, качеството на водата в района на плажа е силно влошено и крие реален и директен риск за здравето на хората, които биха дръзнали да влязат в морето.

Замърсяването е засечено на територията на неохраняемата ивица, която традиционно се посещава от хиляди варненци и гости на града заради близостта си до централния басейн и Морската градина.

Светкавични мерки на властите

Веднага след като излизат негативните резултати от лабораторията, от РЗИ-Врна са изпратили спешно предписание до Областния управител на града за въвеждането на незабавни хигиенни и противоепидемични мерки по ивицата. Основното изискване е светкавичното поставяне на постоянни предупредителни табели на възможно най-видимите и достъпни за хората места в близост до пясъка.

От Областната администрация съобщиха, че вече е издадена заповед до кмета на Община Варна, като знаците с ясен надпис „Къпането временно не е разрешено“ трябва да бъдат монтирани още в рамките на днешния ден.

От местната управа напомнят на летовниците, че съгласно действащия Закон за устройството на Черноморското крайбрежие, финансирането за подобни информационни табели по неохраняемите зони и плажовете за природосъобразен туризъм идва директно от процентите от концесии и наеми на морските плажове у нас.

Здравните инспектори апелират гражданите да проявят пълна отговорност и да не пренебрегват забраната, за да си спестят тежки стомашно-чревни инфекции. Пробите от морската вода ще продължат да се взимат ежедневно, докато показателите не влязат в нормите.

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