Мутренски времена във Варна: Частните гардове на Коцев малтретират майки с деца

Брутален скандал тресе Варна след грозни сцени на саморазправа и тормоз над майки с малки деца в елитен затворен комплекс! Местните жители са пропищели от агресивното поведение на частни охранители, за които се твърди, че са наети лично от варненския кмет Благомир Коцев, научи „Стандарт Нюз“.

Мутренски времена: Гардове гонят децата

Според шокиращите оплаквания на потърпевши родители, частните гардове се държат като абсолютни дерибеи. Вместо да се грижат за реда, те буквално тероризират семействата, които живеят в комплекса. Живущите разказват с възмущение как здрави мъже гонят малчуганите от зелените площи и детските площадки, крещят им и забраняват на майките да стоят в общите части на комплекса.

„Сякаш сме се върнали в мутренските години на 90-те! Плащаме огромни такси за поддръжка и сигурност, а децата ни са подложени на психически тормоз от платени биячи. Това е недопустимо за европейски град!“, беснеят заложниците на скъпарския имот.

Скандалната връзка с кмета на Варна

Напрежението ескалира до червено, тъй като нишката на скандала води директно към кмета Благомир Коцев. Според разкритията на гневните варненци, въпросните охранители пазят интересите на градоначалника и неговото семейство, които притежават собственост в комплекса. Наетата фирма изпълнявала устни разпореждания да не се допуска никакъв шум и външни хора, превръщайки затворения комплекс в частен феодал на властта.

Хората в морската столица вече подготвят масови жалби до прокуратурата и полицията, за да се сложи край на дерибейството. Те настояват за незабавна проверка на лиценза на охранителната фирма и за официално обяснение от кметството какви ги вършат гардовете на Коцев.

