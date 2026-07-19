Чужд гигант изкупи батериите на България! Взимат контрола над тока ни

Брутална експанзия пренарежда енергийната карта на България, след като словенският мастодонт GEN-I тихомълком лапна ключови мощности за съхранение на ток у нас! Чуждестранната мегакомпания, която се свързва директно с влиянието на словенския премиер Роберт Голоб, официално придоби три огромни батерийни системи на българска територия.

Енергийна сватба в Белово, Момчилград и Първомай

Офанзивата на словенците концентрира в ръцете им батерийни паркове в три стратегически точки – Белово, Момчилград и Първомай. С тази светкавична сделка GEN-I прибира под крилото си мощност от 30 MW и гигантски капацитет за съхранение от 76 MWh. Така общата им мощност у нас скача до внушителните 42 MW.

Зад сделката прозира мащабен план за милиони – създаването на т.нар. „виртуална електроцентрала“. Чуждите инвеститори се готвят да изкупуват евтиния излишък от българските соларни и вятърни паркове (ВЕИ), да го складират в новите си батерии и да го препродават скъпо на балансиращия пазар в часовете на пиково потребление. Докато българските потребители плащат луди пари за ток, чуждият гигант си подсигури златна мина на Балканите, разгръщайки мрежата си и в съседна Северна Македония.