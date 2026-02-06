КЗП отчита вълна от оплаквания за сметки за електроенергия

Рязко увеличение на сигналите за завишени сметки за електроенергия отчитат от Комисията за защита на потребителите. Изпълняващият функцията председател на КЗП Александър Колячев заяви в ефира на БНТ, че само за два дни са постъпили около 70 сигнала, при общо около 80 от началото на годината.

По думите му подаването на жалби до КЗП е полезно дотолкова, доколкото те впоследствие се разпределят по компетентност. В случаите със сметки за ток сигналите се препращат към Комисията за енергийно и водно регулиране, която е органът с правомощия да се произнася по подобни казуси.

Колячев напомни, че има ясен ред за действие при съмнения за неправилно начислена сметка. Първата стъпка е потребителят да подаде възражение до съответното електроразпределително дружество, а едва след отрицателен отговор да сезира КЕВР. Той подчерта, че КЗП няма преки правомощия да проверява сметки за електроенергия и може единствено да разглежда сигналите и да ги пренасочва.

Според Колячев коректният подход е сметките да се сравняват с тези от предходни периоди, например със същия месец на миналата година, при сходни температурни условия. Така може да се прецени дали има необичайно увеличение на потреблението.

Изпълняващият функцията председател на КЗП беше категоричен, че сигналите за завишени сметки нямат връзка с приемането на еврото. По думите му причините най-често са или по-високо реално потребление, или възможна техническа грешка при отчитането.

