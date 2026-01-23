София и Вашингтон разширяват енергийното партньорство

България и САЩ правят конкретна стъпка към по-дълбоко и практическо партньорство в енергетиката, като създават съвместен експертен екип, който ще работи по ключови проекти с дългосрочно значение за сигурността и икономиката. Това стана ясно след онлайн среща между министъра на енергетиката Жечо Станков и помощник-секретаря по международните въпроси в Департамента по енергетика на САЩ Томи Джойс.

Договореното звено, обозначено като Energy Project Team, ще работи на техническо ниво и има за цел да ускори реализацията на конкретни проекти извън ядрената енергетика. Така двете държави преминават от рамкови договорености към системна и целенасочена работа по приоритети, които имат пряко отражение върху енергийната стабилност в региона.

Сред основните направления, по които ще се съсредоточи съвместният екип, са проектите за критични суровини и редкоземни елементи - област, в която България вече има развиващо се партньорство със щата Северна Дакота и вижда възможности за надграждане. Във фокуса влиза и развитието на проекти за помпено-акумулиращи водноелектрически централи с американски технологии, които могат да играят ключова роля за балансирането на електроенергийната система и по-широкото включване на възобновяеми източници.

Третото направление е свързано с доставките на втечнен природен газ и развитието на инфраструктурата, като част от усилията за диверсификация на енергийните източници и намаляване на зависимостите. Именно тази комбинация от проекти поставя сътрудничеството в по-широк контекст от традиционния фокус върху ядрената енергетика.

„Партньорството със САЩ е от стратегическо значение за България не само в ядрената енергетика, но и в цялостната архитектура на енергийната сигурност. Създаването на съвместен екип показва, че преминаваме към практическа работа с дългосрочна визия“, заяви министър Станков след срещата.

Паралелно с новите инициативи бяха обсъдени и текущите ядрени проекти, включително изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ Козлодуй. Потвърдена бе и готовността за продължаване на сътрудничеството с лабораториите на Департамента по енергетика на САЩ по проучванията за внедряване на малки модулни реактори.

В този контекст бе отчетен и напредъкът по проекта, подкрепен от Агенция за търговия и развитие на САЩ, по който вече е стартирана процедура по избор на консултант. Това показва, че енергийното партньорство между София и Вашингтон все по-осезаемо се превръща от политическа декларация в конкретни действия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com