Енергийният министър произнесе присъдата за сметките за ток

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков заяви пред БНР, че няма данни за умишлено надписване на сметки за ток, но не изключи възможността за софтуерен проблем в електромерите, довел до объркване в тарифите. По думите му дори един потребител да е ощетен, той трябва да бъде компенсиран, чрез възстановяване на средства или приспадане в следващата фактура.

Трайков подчерта, че задачата да установи причините за завишените сметки е на КЕВР. Той посочи, че потреблението през декември 2025 година е било по-високо спрямо същия месец на 2024 година, но това не означава, че няма неоснователни жалби. Според него обективната истина трябва да бъде изяснена без политически внушения.

„Да не се превръща в предизборна тема“

Енергийният министър заяви, че високите сметки не бива да се използват като аргумент в предизборната кампания. По думите му правителството трябва с действията си да засили доверието в институциите и да покаже, че има смисъл от участие в изборите. Той подчерта, че гарантирането на честен вот е ясна задача, но също толкова важно е създаването на обществено усещане за справедливост.

Първи приоритети и риск за миньорите

Трайков заяви, че за краткото време от встъпването си е насочил вниманието към три основни теми - проверката на сметките за ток, състоянието на ПАВЕЦ „Чаира“ и мерките по Плана за възстановяване и устойчивост в ресора на енергетиката.

Той алармира и за реална опасност миньорите в комплекса „Марица-изток“ да не получат възнагражденията си заради вътрешнохолдингови трансфери в Българския енергиен холдинг. Министърът посочи, че ситуацията изисква спешно решение.

Договорът с „Боташ“ под въпрос

По отношение на договора с турската компания „Боташ“ Трайков заяви, че има идеи за предоговаряне, така че споразумението да стане по-работещо за България. Той даде да се разбере, че темата остава отворена и ще бъде предмет на допълнителен анализ.

