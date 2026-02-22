Георг Георгиев: Фалстарт за служебния кабинет и сериозни критики

Служебният кабинет започна мандата си под сянката на съмнения и напрежение. Оценката дойде от бившия министър на външните работи Георг Георгиев, който в интервю за БНТ определи старта на правителството като проблематичен. Според него още с първите си действия кабинетът е попаднал в ситуации, които подкопават заявената му мисия.

„Този кабинет е очевидно в какви проблеми се замеси още със самия си старт. Мисията, в която декларираше, че ще бъде посветен, се провали“, заяви Георгиев. По думите му подобен развой поставя въпроси за подготвеността и координацията в управлението още в началния етап.

Той подчерта, че когато става дума за важни и чувствителни реформи, подходът трябва да бъде премерен и добре обмислен. В подобна среда, според него, прибързаните действия могат да доведат до допълнителни сътресения вместо до стабилизиране на институциите.

Георгиев коментира и вътрешнопартийните процеси, като заяви, че в една системна партия не би трябвало да се допуска напрежение, породено от текущи политически процеси. „Ние сме ясно концентрирани в задачата си“, каза той, като подчерта необходимостта от фокус и последователност.

По темата за Петрохан бившият външен министър призова към спокойствие и сдържаност. Според него казусът изисква хладнокръвие, а институциите и компетентните органи трябва да бъдат оставени да извършат работата си без политически натиск и предварителни внушения.

В разговора беше засегната и темата за Надежда Нейнски, която стана служебен външен министър. Георгиев отбеляза, че тя е човек с управленски опит и добро познаване на министерството, като изрази очакване да остане последователна на принципите, на които държавата е посветена.

Относно временното спиране на работата на летището в София той заяви, че няма основания за тревога. По думите му България е част от ясно координирана международна общност и изпълнява ангажиментите си в рамките на тази структура. „Това, което ние правим, не е нито повод за безпокойство, нито нещо ново“, подчерта Георгиев, като даде да се разбере, че действията се вписват в по-широк съюзен контекст.

