Частичен вот в осем населени места. Избират нови кметове

В осем населени места в страната днес се провеждат частични местни избори за кмет. Вотът се организира след поредица от оставки, смъртни случаи и освобождаване на действащи управници. Избирателните секции отвориха сутринта при нормална организация, а резултатите се очакват още тази вечер. Местните общности ще решат кой да поеме управлението до края на мандата.

Във варненското село Венелин, в пазарджишкото Мало Конаре, в петричкото Габрене и в кирковското Дружинци се избира кмет, след като досегашните ръководители подадоха оставки. Причините за тяхното оттегляне са различни, но във всички случаи се наложи насрочване на нов вот.

В кюстендилските села Бараково и Блажиево, както и в кирковското Вълчанка, изборите се провеждат след кончината на действащите кметове. Там местната власт остана временно поета от изпълняващи длъжността до провеждането на частичните избори.

В самоковското село Ярлово до извънредния вот се стигна, след като досегашният кмет бе освободен заради участие в търговски дружества, което е несъвместимо със заеманата длъжност. Вотът в тези населени места се следи внимателно, тъй като често именно частичните избори показват нагласите на избирателите в средата на мандата и дават сигнал за политическите настроения на местно ниво.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com