Чинтулово избира кмет на балотаж
Димитър Илиев от ГЕРБ и Христо Ганев от „Левицата“ влизат във втория тур след близък резултат на частичния вот
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Димитър Илиев от ГЕРБ и Христо Ганев от „Левицата“ влизат във втория тур след близък резултат на частичния вот
Оставки, смъртни случаи и освобождаване доведоха до извънредни избори
Готви се за победа на частични местни избори
Варна. Слаба избирателна активност на частичните местни избори в морската ни столица. „2,58 % е избирателната активност на кметските избори във Варна"...
Варна може да има кмет за Джулая