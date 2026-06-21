Чинтулово избира кмет на балотаж

Балотаж за избор на кмет се провежда днес в сливенското село Чинтулово, след като нито един от кандидатите не успя да спечели още на първия тур. До втория тур достигнаха кандидатът на ПП ГЕРБ Димитър Илиев и кандидатът на „Левицата“ Христо Ганев, показват данните на Общинската избирателна комисия и Централната избирателна комисия. Вотът е частичен и се налага след смъртта на досегашния кмет Иван Щилянов.

Близък резултат на първия тур

На първия тур на частичните местни избори, произведен на 14 юни, Димитър Илиев получи 324 гласа, или 45,57 процента от действителните гласове. Христо Ганев остана втори с 310 гласа, или 43,60 процента. Разликата между двамата е 14 гласа, което оставя изхода от балотажа напълно отворен.

Според обобщените данни на ЦИК кандидатът на „Възраждане“ Димитър Темелков е получил 39 гласа, или 5,49 процента. Кандидатът на „БСП - Обединена левица“ Михаил Петров е с 35 гласа, или 4,92 процента. Трима избиратели са отбелязали „Не подкрепям никого“, което представлява 0,42 процента от действителните гласове.

Победителят ще бъде определен с повече гласове

На втория тур за избран ще бъде обявен кандидатът, който получи повече действителни гласове от своя опонент. Институциите са предприели мерки за опазване на обществения ред и за предотвратяване на нарушения, свързани с избирателните права на гражданите.

Чинтулово отново ще избира кмет след частичния вот, предизвикан от смъртта на Иван Щилянов. Резултатът от първия тур показва почти изравнени позиции между двамата водещи кандидати и прави балотажа решаващ за управлението на селото.

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