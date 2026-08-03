Старозагорски математици спечелиха четири медала на финала на AIMO Open в Ханой

Златен медал, престижната купа International Star of Bulgaria и още три

бронзови отличия донесоха възпитаниците на Академията по математика в

Стара Загора от международния финал във Виетнам



Нов международен успех записаха младите математици от Академията по

математика в Стара Загора на финала на Asia International Mathematical

Olympiad Open Contest (AIMO Open), който се проведе на 2 август в Ханой,

Виетнам. Старозагорската школа завоюва едно златно и три бронзови

отличия, а най-добре представилият се български участник бе удостоен и с

престижната купа International Star of Bulgaria.

Златен медал спечели Валентин Кирилов от ППМГ „Никола Обрешков“ -

Казанлък и член на Академията по математика в Стара Загора. Освен

шампионското отличие той заслужи и купата International Star of

Bulgaria, която се присъжда на най-добре представилия се български

участник във финала. Това е втори пореден златен медал за Валентин от

AIMO Open, след като през 2025 г. триумфира и на финала в Токио.

С бронзови медали се окичиха старозагорците Максим Танков, Елизабета

Казале и Александра Казале. Българският отбор бе представен още от Йоан

Лефтеров и Давид Лефтеров от Варна, които също спечелиха бронзови

отличия.

Шестимата ученици заслужиха мястото си във финала след успешно

представяне в националните квалификации, проведени през април във Варна

и Стара Загора.

Финалното състезание се проведе в Hoang Mai Star School, където

участниците решаваха в рамките на 120 минути 30 задачи с отворен

отговор. В надпреварата участваха състезатели от повече от 30 държави и

региони от Азия, Европа, Африка, Северна и Южна Америка.

Официалната церемония по награждаването ще се състои утре, 4 август, в

Националния конгресен център в Ханой. Ден по-късно българската делегация

ще посети Посолството на Република България във Виетнам, където ще

сподели своя успех с българската дипломатическа мисия.

След церемонията по награждаването и посещението в Посолството на

Република България във Виетнам младите математици ще поемат към

България. Община Стара Загора се гордее със своите млади таланти, които

с упорит труд, знания и постоянство продължават да постигат впечатляващи

успехи на международната математическа сцена.