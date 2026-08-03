Старозагорски математици спечелиха четири медала на финала на AIMO Open в Ханой

Златен медал, престижната купа International Star of Bulgaria и още три
бронзови отличия донесоха възпитаниците на Академията по математика в
Стара Загора от международния финал във Виетнам
Нов международен успех записаха младите математици от Академията по
математика в Стара Загора на финала на Asia International Mathematical
Olympiad Open Contest (AIMO Open), който се проведе на 2 август в Ханой,
Виетнам. Старозагорската школа завоюва едно златно и три бронзови
отличия, а най-добре представилият се български участник бе удостоен и с
престижната купа International Star of Bulgaria.
Златен медал спечели Валентин Кирилов от ППМГ „Никола Обрешков“ -
Казанлък и член на Академията по математика в Стара Загора. Освен
шампионското отличие той заслужи и купата International Star of
Bulgaria, която се присъжда на най-добре представилия се български
участник във финала. Това е втори пореден златен медал за Валентин от
AIMO Open, след като през 2025 г. триумфира и на финала в Токио.
С бронзови медали се окичиха старозагорците Максим Танков, Елизабета
Казале и Александра Казале. Българският отбор бе представен още от Йоан
Лефтеров и Давид Лефтеров от Варна, които също спечелиха бронзови
отличия.
Шестимата ученици заслужиха мястото си във финала след успешно
представяне в националните квалификации, проведени през април във Варна
и Стара Загора.
Финалното състезание се проведе в Hoang Mai Star School, където
участниците решаваха в рамките на 120 минути 30 задачи с отворен
отговор. В надпреварата участваха състезатели от повече от 30 държави и
региони от Азия, Европа, Африка, Северна и Южна Америка.
Официалната церемония по награждаването ще се състои утре, 4 август, в
Националния конгресен център в Ханой. Ден по-късно българската делегация
ще посети Посолството на Република България във Виетнам, където ще
сподели своя успех с българската дипломатическа мисия.
След церемонията по награждаването и посещението в Посолството на
Република България във Виетнам младите математици ще поемат към
България. Община Стара Загора се гордее със своите млади таланти, които
с упорит труд, знания и постоянство продължават да постигат впечатляващи
успехи на международната математическа сцена.
Старозагорски математици спечелиха четири медала на финала на AIMO Open в Ханой
Финалното състезание се проведе в Hoang Mai Star School
Златен медал, престижната купа International Star of Bulgaria и още три
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