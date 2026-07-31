Стара Загора отбелязва 149 години от боевете за защитата на града

Стара Загора отбеляза 149 години от боевете за защитата на града по време на Руско-турската освободителна война и кръвопролитните сражения през 1877 г.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров присъства на общоградското честване пред Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“ днес. Сред официалните гости бяха Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит д-р Киприан, командирът на Втора Тунджанска механизирана бригада бригаден генерал Мирослав Костадинов, заместник-кметът с ресор „Култура и туризъм“ Милена Желева и директорът на ОП „Арт сцена“ Екатерина Радукова. От Община Стара Загора присъстваха още началникът на отдел „Култура“ Диана Атанасова, началникът на отдел „Туризъм“ Маргарита Крумова, както и експерти от двата отдела.

Военният духов оркестър и почетният караул на Втора Тунджанска механизирана бригада се включиха в общоградското честване, а водещ на събитието бе старозагорският поет Йордан Пеев. Той припомни трагичните събития от лятото на 1877 година и отдаде почит на защитниците и невинните жертви на града.

В словото си Йордан Пеев подчерта и силата на духа, благодарение на която Стара Загора възкръсва след опустошението.

„Старозагорци се завръщат, възраждат своя дом от пепелта и доказват, че духът на един народ не може да бъде унищожен. Нека сведем глава пред паметта на всички невинни жертви. Поклон пред мъчениците на Стара Загора – нашият град Феникс, възродил се от пепелта още по-красив и още по-млад“, каза още той.

По-рано през деня представители на Община Стара Загора и признателни граждани поднесоха венци и цветя пред паметника на Трета опълченска дружина и подполковник Калитин, паметника „Защитниците на Стара Загора“, паметника на участниците в Старозагорското въстание, Мавзолей-костница „19 юлий 1877 г.“ и паметника на загиналите българи и руси в Старозагорския и Джуранлийския бой (19/31 юли 1877 г.).

В края на церемонията прозвучаха стиховете на Йордан Пеев, посветени на Стара Загора:

„Говорят, че стара си, Стара Загоро,

че древни са твоите вени и жили,

и пълниш със скръб и със сълзи усоя,

и болка, и слава спят в твоите могили.

Над теб се преплитат и огън, и време,

и ти си жарава от спомен и вяра,

че който от твоята пръст шепа вземе,

той сила си взима, макар да си стара.“