„BEYOND RULES“ среща фотографията и живописта в Бургас

От 31 юли до 30 август 2026 г. Центърът за съвременно изкуство и

Регионална библиотека "Пейо К. Яворов" гр. Бургас представя изложбата

„BEYOND RULES“, която събира за първи път в общ проект две ярки

артистични личности – американската фотографка Хедър Бенет и българската

художничка Нина Русева. Куратори на проекта са Стефан Стоянов и Стефка

Дончева.

„Beyond Rules“ изследва различни художествени подходи към темите за

идентичността, паметта, грижата и вътрешната свобода. Макар да работят в

различни медии, двете авторки изграждат общ визуален разказ за човека

отвъд наложените обществени роли и очаквания.

Хедър Бенет представя фотографската серия Photos of Gifts –

произведения, в които традиционният образ на подаръка се превръща в

многопластова метафора за човешките взаимоотношения, грижата и женската

идентичност. В творбите си тя използва фотографията едновременно като

изображение и като обект, поставяйки под въпрос начина, по който

възприемаме образите в съвременната визуална култура. Красиво

опакованите подаръци, обвити с изображения от списания, разкриват

напрежението между видимото и скритото, между жеста на даване и неговото

често незабелязвано значение. Серията превръща ежедневния акт на

подаряването в силен символ на внимание, отдаденост и човешка близост.

HBennett_Photos of Gifts_Bulgaria.pdf

Нина Русева е сред най-разпознаваемите съвременни български художници.

Нейното творчество се движи между абстракцията и фигуралността, като

изгражда мащабни живописни пространства, наситени с енергия, силен

колорит и емоционална дълбочина. В картините ѝ цветовете и формите се

превръщат в носители на вътрешни състояния, а пластичният език създава

усещане за движение, трансформация и духовно преживяване.

Въпреки различния си художествен език, Бенет и Русева се срещат в

стремежа си да поставят зрителя отвъд очевидното. Изложбата предлага

диалог между фотография и живопис, между интимното и монументалното,

между личната история и универсалните човешки преживявания.

Проектът „BEYOND RULES“ се реализира с финансовата подкрепа на Община

Бургас и е част от културните инициативи, които допринасят за

кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата,

утвърждавайки града като пространство за международен културен обмен и

представяне на съвременното визуално изкуство.

Откриване: 31 юли 2026 г., 18:00 ч.

Период: 31 юли – 30 август 2026 г.

Място: Център за съвременно изкуство и библиотека