„BEYOND RULES“ среща фотографията и живописта в Бургас

От 31 юли до 30 август 2026 г. Центърът за съвременно изкуство и
Регионална библиотека "Пейо К. Яворов" гр. Бургас представя изложбата
„BEYOND RULES“, която събира за първи път в общ проект две ярки
артистични личности – американската фотографка Хедър Бенет и българската
художничка Нина Русева. Куратори на проекта са Стефан Стоянов и Стефка
Дончева.
„Beyond Rules“ изследва различни художествени подходи към темите за
идентичността, паметта, грижата и вътрешната свобода. Макар да работят в
различни медии, двете авторки изграждат общ визуален разказ за човека
отвъд наложените обществени роли и очаквания.
Хедър Бенет представя фотографската серия Photos of Gifts –
произведения, в които традиционният образ на подаръка се превръща в
многопластова метафора за човешките взаимоотношения, грижата и женската
идентичност. В творбите си тя използва фотографията едновременно като
изображение и като обект, поставяйки под въпрос начина, по който
възприемаме образите в съвременната визуална култура. Красиво
опакованите подаръци, обвити с изображения от списания, разкриват
напрежението между видимото и скритото, между жеста на даване и неговото
често незабелязвано значение. Серията превръща ежедневния акт на
подаряването в силен символ на внимание, отдаденост и човешка близост.
HBennett_Photos of Gifts_Bulgaria.pdf
Нина Русева е сред най-разпознаваемите съвременни български художници.
Нейното творчество се движи между абстракцията и фигуралността, като
изгражда мащабни живописни пространства, наситени с енергия, силен
колорит и емоционална дълбочина. В картините ѝ цветовете и формите се
превръщат в носители на вътрешни състояния, а пластичният език създава
усещане за движение, трансформация и духовно преживяване.
Въпреки различния си художествен език, Бенет и Русева се срещат в
стремежа си да поставят зрителя отвъд очевидното. Изложбата предлага
диалог между фотография и живопис, между интимното и монументалното,
между личната история и универсалните човешки преживявания.
Проектът „BEYOND RULES“ се реализира с финансовата подкрепа на Община
Бургас и е част от културните инициативи, които допринасят за
кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата,
утвърждавайки града като пространство за международен културен обмен и
представяне на съвременното визуално изкуство.
Откриване: 31 юли 2026 г., 18:00 ч.
Период: 31 юли – 30 август 2026 г.
Място: Център за съвременно изкуство и библиотека
„BEYOND RULES“ среща фотографията и живописта в Бургас
„Beyond Rules“ изследва различни художествени подходи към темите за идентичността, паметта, грижата и вътрешната свобода
От 31 юли до 30 август 2026 г. Центърът за съвременно изкуство и
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