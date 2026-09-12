Какво видя Владимир Карамазов зад стените на „Белене“?
Актьорът фотограф представи първата си фотокнига „For the Grace of God“
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Актьорът фотограф представи първата си фотокнига „For the Grace of God“
Музей на фотографията кани любителите на фотографията на Втори Фотобазар за авторска фотография, който ще се проведе в рамките на Празниците на тракий...
„Beyond Rules“ изследва различни художествени подходи към темите за идентичността, паметта, грижата и вътрешната свобода
Проектът „BEYOND RULES“ се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас
Офертата е валидна до 30 септември или до изчерпване на количествата
Покровителката на фотографията.
Романтичният Созопол вдъхнови обектива на фотограф и креативен директор от списание Vogue за представянето на актуалните летни модни тенденции
След приемането на решението от Общинския съвет на Казанлък ще бъдат предприети необходимите административни стъпки
Адриана Янкулова гостува с изложба на Културния ни институт в Рим
Звезди от киното застават пред обектива на режисьора
Площадката е част от проект за фотоволтаичен парк
Ето ги и тях
Изложба във Валенсия
Дългогодишно близко приятелство свързва двамата
След приемането на решението от Общинския съвет на Казанлък ще бъдат предприети необходимите административни стъпки
Мечтата на Иван Шишиев е да създаде място за четене, споделяне и култура
Най-добрия асрофотограф за 2023г.
Ретроспективна изложба на германския фотограф
От Бъкингамския дворец разпространиха първа официална снимка на британския крал
Актьорът спечели 11 награди от един фотографски конкурс